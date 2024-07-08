萬安演習7/23登場 北市交通管制一次看

萬安47號演習7月23日舉行，公運處配合人車管制。（台北市公共運輸處提供）

2024/07/08 19:03

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市2024年軍民聯合防空（萬安47號）演習於7月23日下午13時30分至14時舉行，實施30分鐘防空疏散避難演練，台北市公共運輸處今（8）日公告所有車輛將配合演習管制暫停發車，已行駛於道路上的市區公車停於路邊或站台；國道客運行經高速公路則正常行駛；YouBike及共享汽機車正常營運，但租借時要注意借還時間避免權益受損。

公運處今日表示，已於6月24日邀集公車、計程車工（公）會、復康巴士、藍色水路、轉運站及捷運公司等業者辦理萬安47號演習防空疏散演練配合事項說明會，針對演習管制及配合事項向業者宣導，也請民眾當天聽聞警報聲響後配合警察及民防人員指揮進行防空疏散避難。

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市區公車部分，公運處表示，將於13時30分至14時間暫停發車，已行駛於道路上的市區公車，演習期間配合暫停營運停於路邊或站台，請車上民眾配合現場警察及民防人員指揮下車疏散。

公運處提醒，刷卡部分，若後續仍要回車繼續搭乘，則下車不刷卡；如不回車搭乘，請民眾下車時刷卡，避免影響下一趟次的轉乘優惠；而國道客運行經高速公路正常行駛，下交流道後人車管制全面比照市區公車立即配合避難。

計程車部分，公運處指出，計程車駕駛於演習期間，將於安全處靠邊停車並暫時停表計費後與乘客配合警察及民防人員指揮避難，若仍有乘車需求，經雙方協議可採先行結算車資或演習完成後繼續乘車計費。

其他運具部分，公運處說明，復康巴士於演習當天12時30分至14時45分訂車平台暫停預約，若演習時段尚未結束旅程者，請駕駛及乘客配合警察及民防人員指揮避難，如不便下車者請於車內等待至演習結束；藍色水路船舶照常行駛，藍色水路碼頭於演習期間配合管制人員進出；此外，YouBike及共享汽機車正常營運，但民眾於租借時要注意借還時間避免權益受損，演習當下需配合警察及民防人員指揮進行演習，將車輛停靠於路邊，進行人車疏散管制避難演習。

此外，轉運站於演習期間不發車，旅客及車輛皆只進不出，並配合燈火管制關閉轉運站內大燈，請轉運站周圍的行人，立即進入轉運站內進行避難。

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