木造建築嚴重腐朽與不堪長期虧損 國姓驛站年底拆除走入歷史
2024/07/08 18:29
〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉福龜村國姓驛站因木造建築逾20年，已嚴重腐朽毀損，加上營運困難，去年5月底即封館停止營運，由於國姓驛站由縣府承租私有地興建，決定拆屋還地已逾1年沒有動靜，縣府表示，先前編列的500萬元經費不足，今年度再追加800萬元，計劃年底前拆除，這棟別具特色的木造建築也將走入歷史。
921地震後百業蕭條，縣府為振興地方觀光產業，當時利用俄羅斯捐贈一批原木，以及承租私人農地，於國姓鄉福龜村台14線中潭公路旁打造極具國外風格的木建築，作為旅遊服務中心與農特產展售之用，之後命名國姓驛站，一度成為國姓鄉入口地標。
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但台灣氣候炎熱潮濕，木造建築容易腐朽且不易維護，加上國道6號全線通車後，台14線中潭公路交通、遊憩重心轉移，也造成驛站的營運困難，經農會、公所承接後又委外經營，廠商考量2樓木造建築老舊毀損嚴重，已有安全疑慮，且營運不易，去年5月租期屆滿即封館停運，因土地為私有，縣府決定拆屋還地。
縣府農業處表示，除了要拆除大型2樓木造建築，其他周邊的水泥構造物、鋪面也必須拆除恢復土地原有樣態，去年編列的500萬元不足以支應，今年度再追加編列800萬元，歷經2次流標後完成招標，目前已規劃相關拆除作業，預計今年底完成拆除作業。