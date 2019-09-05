921情緣 國姓新驛站 採俄羅斯建築風格

2019-09-05 21:44

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉中潭公路旁國姓驛站，921災後採用俄羅斯捐贈原木興建而成，木造建築使用多年嚴重腐朽受損，公所計劃利用已完成徵收的國姓老街上千坪公有地，打造新國姓驛站，未來肩負旅遊服務及農特產品展售功能，新驛站也計劃採用俄羅斯建築風格，紀念這段台、俄情誼。

俄當年捐原木 吸睛歐風不敵蟲柱腐朽

921大地震重創國姓鄉，為振興地方觀光產業，縣府利用俄羅斯捐贈的一批原木，在鄉內對外門戶福龜村台14線中潭公路旁承租私有土地，興建福龜驛站（之後更名國姓驛站），原木打造的歐式斜屋頂建築十分吸睛，成為國姓重要的旅遊服務中心與農特產展售據點。

但台灣氣候高溫潮濕，原木建築近20年來得經常保養維護，近幾年多處木材腐朽或蟲蛀，縣府雖有整修，但基於安全考量，2樓空間已經封閉，且驛站土地是私有地，未來建築報廢，縣府必須拆屋還地。

公所則是選中國姓老街旁佔地1200多坪的「成功廣場」，當地原是都市計畫長期未徵收的公兒2用地，近幾年均做客庄12大節慶「搶成功」活動的主場地，為能一勞永逸，公所去年以6200萬元完成徵收，要興建新國姓驛站，經費估計要1億8000萬元。

公所表示，今年度已向中央客委會爭取前期規劃費100萬元，規劃案已經發包，新國姓驛站外觀計劃採圓頂、尖塔的俄羅斯建築特色，考量耐久性，將不採用原木建築，希望能在3年內完工啟用。

但有民眾擔心國姓老街上興建俄羅斯特色建築，是否會格格不入，公所指出，國姓驛站由俄羅斯捐贈原木所建成，新驛站採俄羅斯建築形式，主要是飲水思源，紀念921災後台、俄情誼，相關規劃出爐後也會與地方詳細說明與溝通。

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