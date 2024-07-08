竹北新社國小周邊道路改善 同步擴大行人停等區縮短行穿線

新竹縣長楊文科（前左2）今天下午行動聽取施工單位簡報如何改善新社國小周邊的道路交通，讓行人更安全有利。（記者黃美珠攝）

2024/07/08 17:50

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市新社國小周邊道路將在週日（14日）開工執行內政部國土署補助的「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，縣長楊文科今天下午到場會勘了解相關的改善核心，他對計畫中加大人行道和行人穿越馬路時的停等空間表示肯定，特別是後者將讓行穿線縮短，讓小朋友通學過馬路更安全和便利。

縣府教育局長楊郡慈說，前述計畫包含中央補助款和縣府自籌經費在內，將投入2100萬執行改善，開工後預計150個日曆天就可完工，打造出友善人本的通學廊道。

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施工單位告訴到場會勘的縣長楊文科、縣議員蔡志環、陳凱榮、歐陽霆等議會代表說，這次計畫改善的新社國小周邊路段以國盛街和新民街為主，呈L型。

國盛街部分將藉由路側電桿下地來加大道路空間。新民街的部分除了會打除原有在人行道的花台，移除人行道上像是瓦斯加壓站等障礙物外，校方也也將配合把圍牆退縮1公尺，使人行道淨寬可達2.4公尺。

此外，考慮到小朋友要過馬路，施工單位也告訴楊文科，這次將加大路口的行人停等區，間接使斑馬線變短，這樣有利小朋友們安全且快速地穿越馬路。

施工單位告訴新竹縣長楊文科學校圍牆（圖右下），這次將配合退縮，讓人行道（圖左）空間加寬。（記者黃美珠攝）

新竹縣新社國小旁的新民路側人行道，原有花台（如圖前）將打除，人行道上的障礙物像是黃色的瓦斯加壓站等都會遷移，至於校園圍牆（瓦斯加壓站旁）則將退縮1公尺，使整體人行空間加大。（記者黃美珠攝）

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