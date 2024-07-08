乒乒乓乓！冷心低壓、熱對流旺盛 雲林虎尾下「花生米冰雹」

雲林虎尾鎮今下午下起冰雹，民眾開心捕捉「戰利品」。（讀者提供）

2024/07/08 17:40

〔記者李文德／雲林報導〕本周全台都是高溫天氣，中央氣象署提醒若對流旺盛就有可能出現冰雹。今下午4點多，虎尾鎮便開始下起冰雹，更有民眾趕緊發文提醒大家「下冰雹注意安全」。不少人也因此在下方留言也張貼如花生米大小的實體。

今天下午4點半左右，虎尾鎮正有雷陣雨，大雨滂沱。不久後當地便開始發出「乒乒乓乓」的聲音。民眾們出外看，才發現原來是下起冰雹。更也有民眾趕緊發文「下冰雹注意安全」。

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其他民眾紛紛留言表示「像花生米一樣大」、「難怪剛剛開車，叮叮噹噹超大聲」，更有人指出「剛剛從防汛道路到虎尾糖廠都有」。還有一堆民眾紛紛貼出立即捕捉到「戰利品」相片，還有二崙鄉親表示當地同樣也下冰雹。

由於下冰雹時間僅不到10分鐘，有民眾嘆「好可惜沒有捕捉到」，早知道聽到聲響後就馬上跑出來看看，從來沒看過冰雹「本人」長怎樣。

中央氣象署嘉義氣象站主任張耿衡表示，今天下午有冷心低壓通過，而且午後熱對流旺盛，造成環境不穩定，下午4點多根據雷達回波圖顯示，雲林地區降雨成紫色，可見降雨量大。

張耿衡說，因在天空之初生雨滴被上升氣流所阻不能掉落，經向上攜至冰點以上雲層，水滴凝固裹一層冰，此冰粒遇較弱氣流再下降，隨後又遇上升氣流上升再結冰，使冰球慢慢加大而成雹。

熱心民眾貼文提醒民眾「下冰雹要注意安全」。（擷取虎尾人（讚）出來臉書社團）

民眾紛紛在臉書社團將捕捉戰利品貼出。（擷取虎尾人（讚）出來臉書社團）

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