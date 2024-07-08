南州迎王王船遊台灣祈福 「陸上行舟」今天「開水路」

南州迎王王船將展開6天5夜環島祈福。（記者陳彥廷攝）

2024/07/08 17:37

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東沿海3鄉鎮的「迎王平安慶典」將於今年9月3日由小琉球率先展開，一向都是壓軸登場的南州迎王，今天由縣長周春米親持鋤頭為王船進行「開水路」儀式後，接著登上拖車，周春米說，向來壓軸的南州迎王從上一科開始有了王船遊台灣的禮俗，而開水路象徵啟動，盼讓全台灣都知道屏東百年的地方傳統習俗。

屏東迎王是知名民俗文化活動，今年由琉球迎王於9月3日請水後展開，接著東港迎王在9月28日開始，一向壓軸且因與林邊分鄉後並未臨海的南州迎王，則是於11月13日登場，南州溪洲代天府3年前就為王船展開史無前例的「王船搭車遶境」，今年還擴大路線。

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周春米說，溪洲代天府王船遊台灣開水路儀示法會，是南州迎王平安祭典特有的儀式，3年前與總統府秘書長，前縣長潘孟安一起參加，這是她第二次參與3年1科的環台祈福活動，感謝主委黃瑞吉與代天府團隊，讓全台灣都知道屏東百年的地方傳統習俗。

「屏東迎王不僅是在地百年文化，更是世界級資產！」周春米表示，迎王不僅是驅除瘟疫的儀式，王船遶境更是祈福的象徵，王船在開水路儀示後將隨巡航隊伍展開6天5夜的化瘟除煞為民祈福活動，期間將經過宜蘭、基隆、南投、雲林、高雄、台東等縣市為民眾祈福，祈求庇佑地方平安、風調雨順、國泰民安。

中華民國農會理事長、溪洲代天府主委黃瑞吉表示，要將民俗串聯全台相當不容易，還好有各地農會的幫忙與接洽讓連兩科的遊台灣開水路儀示能順利完成，也盼藉由環台祈福活動，讓中北部的鄉親更能了解屏東迎王與王船的文化，歡迎全國信眾屆時來屏東體驗南部的熱情及獨樹一格的民俗文化活動。

黃瑞吉指出，2021年舉辦迎王前因疫情蔓延，為替台灣祈福，首度辦理王船遊台灣，將屏東南州的王船利用陸上行舟方式，帶到台北101及台灣尾的鵝鑾鼻造成全台轟動，今年將延續且擴大，首天就要到宜蘭，接著要回到宜蘭，期間受全台很多廟宇熱情邀約駐駕，主辦單位也實際前往探勘，包含花蓮地區都在規劃路線內，無奈因花蓮強震道路柔腸寸斷且可能有落石，被迫只能放棄前往花蓮。

南州迎王王船將展開6天5夜環島祈福，縣長周春米親持鋤頭為王船開水路。（記者陳彥廷攝）

南州迎王王船將展開6天5夜環島祈福。（記者陳彥廷攝）

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