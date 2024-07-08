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國姓咖啡節7/13、7/14登場 消費滿500抽家電還有純金咖啡豆

南投縣國姓咖啡節將於7月13、14日登場，今年消費滿500元可抽獎，除了特2萬多元的空氣清淨機，還有機會抽中純金咖啡豆。（國姓鄉公所提供）

南投縣國姓咖啡節將於7月13、14日登場，今年消費滿500元可抽獎，除了特2萬多元的空氣清淨機，還有機會抽中純金咖啡豆。（國姓鄉公所提供）

2024/07/08 16:27

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉咖啡節活動將於本週六、日（13、14日）於福龜村橋聳雲天綠雕園區登場，現場規劃設置60多個咖啡與農特產品展售攤位，透過全國首創的咖啡產銷履歷認證讓消費者安心購買，消費滿500元就送刮刮樂，3000份好禮大放送，特獎除了三合一冷暖空氣清淨機，也有機會抽中純金造型咖啡豆。

國姓咖啡節活動已邁入第9年，去年首度移師福龜村橋聳雲天綠雕園區舉辦，帶動福龜休閒農業區的觀光人氣與買氣，往年活動只有1天，在民代及許多「咖啡控」的反映爭取下，今年度公所獲農業部農糧署、農村水保署、縣府支持擴大為2天，將於13、14日在綠雕園區登場。

鄉長邱美玲表示，今年活動現場規劃60多個攤位，販售國姓在地生產的咖啡及農特產品，國姓咖啡有產地履歷認證，消費者可以安心購買，遊客自備咖啡杯即可免費試喝品嘗。

今年也有買咖啡抽大獎，現場消費滿500元送刮刮樂，張張有獎，3000份好禮大放送，特獎Dyson三合一冷暖空氣清淨機、手沖咖啡露營套組、耳機掛架、紀念版小馬克杯，更有機會抽中純金咖啡豆。

為方便遊客前往，公所於福龜村仙佛寺停車場有接駁車服務，上午8點30分至下午4點40分約每15至20分1班，自行開車民眾也可停至活動會場河堤停車區。

農業處長蘇瑞祥也強調，南投縣咖啡栽種面積全國數一數二，縣內又以國姓鄉最多，近幾年不論是世界茶業博覽會、巧克力咖啡節及國姓咖啡節，都帶動咖啡的銷售，但咖啡農仍希望縣府協助擴大銷路，因此今年度起計劃透過咖啡評鑑進行咖啡分級，並加強企業、團體或消費大眾的媒合管道，由於時下流行手搖飲，今年的茶博會也會設置手搖飲專區，不只是茶葉，也會帶進咖啡的元素，讓咖啡產品有更多元的呈現。

遊客自備咖啡杯，可能7月13、14日於國姓咖啡節免費品嘗各攤位的咖啡。（記者佟振國攝）

遊客自備咖啡杯，可能7月13、14日於國姓咖啡節免費品嘗各攤位的咖啡。（記者佟振國攝）

國姓咖啡節今年邁入第9年，往年活動僅1天，今年首度延長為2天，7月13、14日於國姓橋聳雲天綠雕園區登場。（記者佟振國攝）

國姓咖啡節今年邁入第9年，往年活動僅1天，今年首度延長為2天，7月13、14日於國姓橋聳雲天綠雕園區登場。（記者佟振國攝）

遊客參加國姓咖啡節品嘗咖啡香，還可抽純金咖啡豆。（記者佟振國攝）

遊客參加國姓咖啡節品嘗咖啡香，還可抽純金咖啡豆。（記者佟振國攝）

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