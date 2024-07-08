炸雨！氣象署公布雨量前10名地點 7處在南投、台南

今天台灣中南部有午後雷陣雨。（圖擷自報天氣─中央氣象署臉書）

2024/07/08 16:24

〔記者蔡思培／台北報導〕今天天氣較不穩定，午後各地出現雷陣雨。中央氣象署針對南投縣山區、台南市發布豪雨特報；基隆北海岸、台北市、新北市等18區域則有大雨特報。氣象署也公布累積雨量前10名地點，第1名為南投縣青雲，降雨量已達72.5mm。今天降雨多集中在中南部地區，台南市更有4處上榜，南投縣也有3處上榜。

氣象署在臉書「報天氣─中央氣象署」表示，今天下午累積雨量第1名的地點是南投縣青雲，雨量達72.5mm，其次是台南市大棟山（71.0mm）、台南市楠西（67.5mm）、台南市崁頭山（63.5mm）、南投縣鳳凰（59.0mm）、屏東縣里港（54.0mm）、嘉義縣中埔（53.0mm）、台南市東原（48.5mm）、南投縣桶頭（44.0mm）以及嘉義縣國三N303K（43.5mm）。

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氣象署下午3點55分也發布豪雨特報，南投縣山區、台南市有豪雨特報；基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區則是大雨特報，影響時間預計至今天晚上。

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