放暑假！新北部分家長接送停車格 禁停時段開放停車收費

「週一至週五」禁停時段公告牌面。（新北交通局提供）

2024/07/08 15:24

〔記者董冠怡／新北報導〕學生放暑假，連帶減少家長接送上下學的需求，新北市交通局停車營運科長許芫綺今表示，市內學校周邊部分家長接送停車格，將比照一般路邊收費停車格，開放停車收費，例如三重區正義南路上的光興國小，旁邊原本就有一般車格及家長接送格，開放停車就會比照正義南路一般車格費率，以每小時30元計算。

許芫綺指出，學校周邊設有家長接送停車格，依照學校需求區分「上課期間」、「週一至週五」兩種禁停時段公告牌面。暑假期間，家長不需接送學童，因此牌面標示「上課期間」的停車格，禁停時段全面開放停車，開單收費管理；牌面標示「週一至週五」的停車格，則維持原有禁停時段，提供附設幼兒園及托嬰、托幼中心的家長臨停接送。

請繼續往下閱讀...

許芫綺提醒，停放車輛須依現場標示牌面為主，支付方式多元，另可利用Pi錢包、歐付寶、停車大聲公、街口支付、一卡通、全支付、悠遊付、icash Pay等行動支付APP，以及全國繳費網線上查詢及繳納路邊停車費，相關收費問題可上「新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網」（https://parkweb.traffic.ntpc.gov.tw/）查詢。

「上課期間」禁停時段公告牌面。（新北交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法