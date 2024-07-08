愛文蒸熱處理量全國最大 台南再拚火龍果銷日

台南玉井蒸熱廠愛文出口的處理量全國居冠，市長黃偉哲視察，指示繼續協助紅肉火龍果外銷日本。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/08 14:55

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今年國內愛文芒果的外銷，台南玉井蒸熱廠的處理量居冠，舉足輕重，由於紅肉火龍果也可輸日，市長黃偉哲視察，指示全力協助出口檢疫，繼續為本土農業創造更高的產值。

有市政府官股經營的南瀛農產國際行銷公司，今年玉井廠協助愛文出口日、韓、紐、澳的蒸熱檢疫量，截至昨天，累計逾634公噸，總經理余清永表示，目前已達以往同期的新高，即將創下歷來最多的紀錄。

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除了愛文之外，玉井廠也開始協助紅肉火龍果出口的蒸熱處理，全力配合拓展日本市場，累計已啟運2趟，共1.4公噸。

黃偉哲今至玉井廠視察蒸熱、藥檢、消毒、殺菌、包裝等過程，以確保經過處理出口的紅肉火龍果，都能符合最嚴格標準，為台南農產的外銷再下一城。

黃偉哲說，據農業部統計，去年國內水果出口日本將近1.8萬公噸、外銷產值約9億元台幣，比2016年成長逾4倍，帶動經濟效益。

黃偉哲提到，玉井蒸熱廠的設備改善後，處理量不僅全國第1，且確保品質，口感如同現摘，提升台南鮮果的國際競爭力，可謂如虎添翼。

黃偉哲指示市府團隊為疫後農產外銷作業超前部署，2021年即向中央爭取補助，配合自籌款，斥資6500萬元，為玉井廠更新，汰換成日本新式蒸熱設備，處理時間大幅縮短，且減少耗損，尤其良率更提升至將近100%。

黃偉哲強調，緊鄰蒸熱廠建置中的「玉井農產加工及冷鏈物流中心」，預計2025年完成，將提供分級、包裝、檢疫、冷藏（凍），還有出貨調節……等功能，每年處理量能至少5500公噸，協助台南優質鮮果進軍國際市場。

農業局長李建裕提到，玉井熱蒸廠的更新，再配合市府團隊的參展、推廣，以及增加通路等多管齊下，近2年出口成長3倍，顯見設備升級後的加乘效果，未來冷鏈硬體再完成，可望帶來約10億元的外銷產值。

李建裕指出，今年國內外銷日、韓、紐、澳的愛文超過1200公噸，逾半數由玉井蒸熱廠協助處理，本土水果的出口，台南扮演重要角色。

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