北港朝天宮首度組團赴日 參與大間天妃媽祖遶境

從北港朝天宮分靈的日本青森縣大間町稻荷神社「大間天妃媽祖」遶境本月15日登場，日方已經準備好，也為活動熱烈宣傳。（擷取日本大間觀光協會粉絲頁）

2024/07/08 14:36

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣北港朝天宮28年前分靈的日本青森大間町稻荷神社「大間天妃媽祖」預計15日在日本盛大舉辦媽祖遶境與海上「大漁祈願祭」祈福活動。朝天宮將於13日組團前往參加。朝天宮董事長蔡咏鍀表示，這是首度赴日參加盛典，實現跨國際進香交流，也見證媽祖信仰無遠弗屆。

1996年7月日本青森縣大間町稻荷神社，到北港朝天宮分靈媽祖奉祀，今年3月更是橫跨2800公里，「大間天妃媽祖」首度回娘家，受到朝天宮熱烈歡迎，這也促成了廟方將參加日方本月舉辦的媽祖遶境盛典。

請繼續往下閱讀...

日本大間町當地居民主要以漁業為生，每年7月的海之日都會舉辦遶境活動。為此，大間町觀光協會也在臉書粉絲專頁貼文，以「媽祖遶境的準備正在進行中！」為標題，指出自從回娘家「北港進香後」，變得更加艷麗的媽祖。為了在海之日遶境，讓大家更好欣賞美麗的媽祖，重新製作神轎安置台，媽祖看起來也很開心，更邀請大家本月15日一定要參加。

蔡咏鍀指出，當年除了有媽祖分靈，還有莊儀團千里眼、順風耳將軍，更有執事牌、涼傘、神轎、繡旗燈籠，就連濟公、三太子等神偶都是。每年「大間媽祖」的遶境與北港朝天宮媽祖出巡一樣，搭配北港贈與的裝備舉辦，是當地一年一度盛事。

蔡咏鍀說，此次是「大間媽祖」分靈28年來，廟方首度組團赴日參加當地盛典，除了促成跨國進香交流，更是可以探訪「北港進香」國家民俗的海外香路。這是莊儀團成員將隨行，協助為日本千里眼、順風耳將軍換新衣，讓遶境更莊嚴。此外當地也會舉辦海上「大漁祈願祭」，廟方也全程參加。

日本青森縣大間町稻荷神社「大間天妃媽祖」遶境15日登場，更有海上「大漁祈願祭」祈福活動，眾多漁船將齊聚。（擷取日本大間觀光協會粉絲頁）

「大間天妃媽祖」遶境充滿滿滿台味，有千里眼、順風耳神將，還有三太子、濟公等神偶隨行，熱鬧非凡。（擷取日本大間觀光協會粉絲頁）

從北港朝天宮分靈的日本青森縣大間町稻荷神社「大間天妃媽祖」遶境本月15日登場，日方已經準備好，也為活動熱烈宣傳。（擷取日本大間觀光協會粉絲頁）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法