國考可用計算機竟停產？ 考選部：已設使用落日條款

國考可用計算機竟停產？考生家長投訴考選部公告可用計算機紅色部分已停辦，造成考生極大困擾。考選部今說明，已設使用落日條款，停產計算機只能用到明年底。（投訴家長提供）

2024/07/08 13:31

〔記者林曉雲／台北報導〕國家考試部分考科會用到計算機，一名國考考生家長向本報投訴，女兒今年參加國考，發現考選部認定可以在考試時使用的計算機，都非常老舊，甚至不少是已經停產，質疑考試工具不能與時俱進，造成考生極大的困擾。考選部主秘董鴻宗說明，國考計算機目前公告核定的機型已達151款，去年通盤檢討後，為保障已購買計算機應考人權益，設定「落日條款」，讓已停產的計算機仍可用到114年底。

投訴家長表示，女兒參加今年國考，發現考選部認定可以使用的計算機非常老舊，甚至大部分是停產的，考生要買都買不到，市面上現在買得到的很多都不在考選部公告的標準之內，造成考生的困擾。

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投訴家長並提供考選部公告可使用的計算機型圖指出，標註紅色是代表已停產，不知考選部提供停產計算機的資訊有何意義？國家考試使用的工具應該要與時俱進，而不是食古不化。考選部公告可用計算機被考生戲稱為「智障型計算機」，15年前本報即報導過計算機爭議新聞，沒想到15年後竟仍在原地踏步，犧牲廣大考生的權益。

投訴人也質疑，連工程類考科都要求只能用一般計算機，考生平常用的已是工程用計算機，常用到化學式的計算，而跟親戚朋友借計算機，沒有一個人的符合國考標準，實在很誇張，代表國考訂定可用計算機的標準太狹隘。

考選部主秘董鴻宗說明，國考計算機分為一般型及工程型，去年通盤檢討之後，發現有部分計算機已停產，為了保障已購買使用的應考人權益（通常計算機可使用多年不容易壞），在邀請學者專家開會討論後，決定設定「過渡期」，針對已停產的計算機，讓應考人可使用到114年年底，近期將再邀學者專家規劃，公告受理計算機業者提出新案，增加可用計算機型。

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