草屯路邊停車今起收費半價優惠 市區、外環道兩個世界

草屯鎮太平路是南投縣地王路段，因商店林立，8日停車格開始收費後，依然幾近停滿，但也有少數車輛停在車格中間黃線上。（記者陳鳳麗攝）

2024/07/08 13:29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮路邊停車今（8）日開始收費，有6週半價優惠期，市區停車格幾近滿格，但也有少部分民眾為省停車費而停在黃線上；外環道或路外停車格則車輛大消失，過去一位難求的車格突然都空了出來，草屯鎮公所表示，很多鎮民已習慣停車場收費，自然與附近居民占停的外環、路外停車格呈現不同景象。

繼南投、埔里路邊停車格收費後，草屯鎮路邊停車格今天終於開始收費，鎮公所給予停車民眾6個禮拜的半價優惠，即每小時停車費僅收10元，今天優惠收費上路，全縣地王路段的太平路二段、中正路，因商家林立，因此停車格幾近停滿，唯一不同的是，車子在車格整天不動的情況減少。另有的路段則出現民眾將車停在車格與車格中間、路口的黃線上。

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市區路邊停車格一樣搶手，惟外環道和所謂的路外停車格，則與市區呈現兩種世界，外環道中興路過去一位難求，而今天則有非常多的空車格，而親水公園的新富路，不論是邊停車格和一整排的路外停車場，則是車輛大消失，多出很多停車格。

草屯鎮公所表示，草屯市區停車困難，多年來上街的民眾養成到收費停車場停車的習慣，因此較能接受路邊停車格收費，而外環道、路外停車格，過去多為附近民眾占停，這些民眾已設法停到其他免費路段或到停車場租月租車格，因此停車格就大量空出，留給到此消費、訪友民眾短時間停放。

為了省停車費，草屯鎮市區仍出現車子接續停在黃線上的情形。（記者陳鳳麗攝）

草屯鎮親水公園的路外停車格，8日開始收費後出現很多空車格。（記者陳鳳麗攝）

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