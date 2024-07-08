新北失業勞工子女就學補助開放申請 最高補助3萬5800元

新北市政府開辦第2學期失業勞工子女生活扶助金，即日起受理申請，合併勞動部補助最高達3萬5800元。（圖由勞工局提供）

2024/07/08 12:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕為減輕失業勞工的家庭經濟負擔，針對非自願離職的勞工，家中有子女就讀國內私立大專院校，經向勞動部申請「112-2學期失業勞工子女就學補助」並獲審核通過，可再向新北市政府勞工局申請生活扶助金，最高補助1萬1800元，合併勞動部補助最高達3萬5800元，即日起開放申請，8月7日截止。

勞工局表示，失業勞工僅需填寫申請書、領據，另外檢附勞動部審核結果通知單影本、112-2學期明細學費收據影本、存摺影本，即可提出申請。考量部分失業勞工有參加職業訓練，同時領取生活津貼，從2022年起放寬規定，此類非自願失業勞工也可請領生活扶助金。

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勞工局指出，為避免失業造成子女就學中斷困擾，新北市勞工局會在每年3月中旬，優先輔導非自願離職並經核發失業給付或職業訓練生活津貼的失業勞工，向勞動部申請就學費用補助，經勾稽比對後，6月寄發審核結果通知單，勞工局再加碼提供補助。

相關簡章及申請書可至市府行政大樓1樓西側服務台、7樓勞工局、各區公所及8個公立就業服務站免費索取，或上「新北勞動雲」網站輸入關鍵字「失業勞工子女生活扶助」，即可下載申請表。

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