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南投溪頭「夜觀」大驚喜！直擊飛鼠林間滑翔英姿

溪頭園區「夜觀」活動，直擊飛鼠在樹林間跳躍滑翔，成為「夜觀」一大驚喜。（森林邦提供）

溪頭園區「夜觀」活動，直擊飛鼠在樹林間跳躍滑翔，成為「夜觀」一大驚喜。（森林邦提供）

2024/07/07 17:59

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投溪頭自然教育園區，暑假湧現大批避暑人潮，惟傍晚遊客下山，若夜間未有觀光活動，難以嘉惠在地旅宿業，為此溪頭與在地業者合作，透過「夜觀」活動，帶領溪頭週邊住客入園認識動、植物，近日還直擊飛鼠在樹林間跳躍滑翔，讓遊客驚呼連連，成為溪頭「夜觀」一大驚喜！

溪頭園區表示，園內在傍晚停止售票後，就不開放夜間入園，過去僅有園內飯店住客可在園區內活動，但為協助園區外的在地旅宿業者，提高遊客過夜意願，便與當地經營森林體驗的業者合作，由其負責帶領溪頭週邊的住客，以「團進團出」方式入園體驗「夜觀」。

園區說，在夏天的夜晚，園內可聽見此起彼落的蛙鳴，參與「夜觀」就能聽著聲音尋找青蛙的棲地，並可在積水處一窺青蛙的卵，甚至夜裡還有機會看見飛鼠展現滑翔英姿，這對親子不僅是難得的生態體驗，對溪頭週邊的住宿業更是一大助益。

承辦溪頭「夜觀」的業者「森林邦」指出，溪頭夜晚更涼爽、人潮也更少，相當適合進行3、40人的小團體活動，除可觀察飛鼠、青蛙，還能聞到森林的氣味，尤其溪頭有相當多的柳杉，夜裡聞著木頭香氣沉澱身心，暫時遠離都市喧囂，靜心感受大自然。

溪頭園區「夜觀」活動，可聽著蛙鳴尋找、觀察青蛙生態。（森林邦提供）

溪頭園區「夜觀」活動，可聽著蛙鳴尋找、觀察青蛙生態。（森林邦提供）

溪頭園區「夜觀」活動，由導覽人員帶領溪頭週邊住客，入園體驗夜晚的自然生態。（森林邦提供）

溪頭園區「夜觀」活動，由導覽人員帶領溪頭週邊住客，入園體驗夜晚的自然生態。（森林邦提供）

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