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台南曾文溪口新浮崙汕 驚見環頸雉現蹤

出現在七股新浮崙汕草澤地的環頸雉。（圖由晁瑞光提供）

出現在七股新浮崙汕草澤地的環頸雉。（圖由晁瑞光提供）

2024/07/07 16:39

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市七股新浮崙汕海岸線竟然也有環頸雉！台南鳥會常務理事潘致遠表示，他也沒聽說過這裡有環頸雉，不過這類原本是濱海沙洲的地方，一旦有樹林草叢長出後，環頸雉會飛過去的機會是有的。畢竟鳥是有翅膀的，牠們會一直尋找及擴張新的領域。

環頸雉為台灣的大型留鳥，主要棲息在低海拔及平原地帶的農田、草生地，屬於大型野鳥，飛行能力不佳，生性隱密，屬於保育類野鳥。因其棲地靠近人類居住環境，近年來因平原農地的開發，導致棲地消失或破碎化，已嚴重威脅環頸雉的生存。

台南社大海廢社發起人晁瑞光表示，他最近到曾文溪口北岸進行海廢觀察，在新浮崙汕一處草澤意外發現這隻環頸雉，這是繼南區四鯤鯓海岸發現環頸雉後，他第2次在海岸邊記錄到環頸雉。

台江國家公園保育科長王建智表示，過去，台江處都專注於黑面琵鷺調查及保育，為了解台江園區內的其他野鳥族群，去年起委託嘉義大學教授許富雄進行園區內的鳥類調查，預計執行到今年底，目前在園區內也記錄到5筆環頸雉，其中3筆是1公1母，另2筆是單獨一隻。

王建智表示，他曾在七股的國聖燈塔附近的魚塭區，意外發現一對環頸雉，當初也很納悶環頸雉怎麼跑來這裡？後來調查，台江園區內本來就有為數不少的環頸雉族群。

王建智表示，根據調查，環頸雉原本早期就常出現在台17線一帶的甘蔗田，而且曾文溪口一帶也有固定的族群，曾文溪口北岸的新浮崙汕，現在區內有農民種植農作物，適合環頸雉棲息，因此在此出現是可以預期的，反倒是出現在國聖燈塔附近的魚塭區更讓人意外。

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