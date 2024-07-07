YouBike違規記點上路1週 新北8件違規、民眾可檢舉

板橋車站周邊YouBike畫面。（記者董冠怡攝）

2024/07/07 15:21

〔記者董冠怡／新北報導〕YouBike違規記點、敬老愛心卡開放租借YouBike政策上路至今1週，新北市交通局綜合規劃科長吳政諺表示，市內目前稽核8件，多為違規騎乘騎樓、催趕行人及闖紅燈等情形，但尚未有民眾被停權，也未接獲長者有不良反應事項，提醒須先完成投保傷害險意願調查，才可使用YouBike 2.0；公共自行車傷害險投保率則從政策宣布前的6成5，提升至7成8。

北北桃地區7月1日起實施YouBike違規記點，8大項目包含闖紅燈、附載人員、未禮讓行人、車道逆向行駛、騎乘中使用手機、騎乘於騎樓或未供慢車行駛的人行道、經警方或其他主管機關舉發違規、其他不當使用行為。1年內違規記點累計達3點，停權14天；累計達7點，停權1年；酒駕或毒駕等嚴重違規行為，停權2年。

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吳政諺說明，因人力有限，主要選定捷運站、車站周邊稽查，截至目前為止，尚無市民因「達標」而受停權處分。所謂「其他不當使用行為」是指有造成行人或其他用路人安全疑慮，影響騎乘安全，將依個案認定，例如蛇行、危險駕駛。

除了警方等單位可舉發違規，民眾也可透過拍照或錄影方式檢舉，引發部分市民反彈，重提6月底開始施行的「道路交通管理處罰條例」新制，併排臨時停車等8條「交通微罪」不開放民眾檢舉，怒批「汽車違停不能檢舉，但卻可檢舉腳踏車？」擔心「檢舉魔人」轉移陣地跨足單車界。

不過，YouBike又不像一般車輛掛有顯而易見的車牌號碼，到底要如何檢舉？吳政諺指出，檢舉人須提供車輛編號、發生日期時間（年月日時分）、影片及照片，新北目前接獲檢舉1件，未發生大量檢舉情事，未來YouBike 2.0E將規範放大車輛編號，協助違規取締辨識，進一步嚇阻違規。

記者實測觀察，檢舉有其困難度，像是車輛編號字太小、道路狀況瞬息萬變、考驗個人反應時間與眼力，代步工具如步行、汽機慢車，追不追得上等，可能都會有所影響。

他補充，截至6月底，全市YouBike累計2.5億餘人次、2.0共設1320站；2萬1000輛2.0已投入服務，另正研擬2.0E採購契約，預定採購2100輛電輔車，下半年起至明年陸續投放。

YouBike 1.0剩餘132站、5948輛，已接連完成淡水、新店、汐止、板橋、土城、中和、永和、新莊、八里9區全面升級成2.0，規劃10月前1.0全數拆轉完成退場；1.0車（柱）皆已達使用年限，將依契約規定交由微笑單車公司辦理設備拆解、分類及報廢程序。

交通局提醒，公共自行車傷害險理賠統計至5月，15件共23萬餘元，平均單件約1.5萬元，常見事故如與汽機車、自行車發生交通事故；騎乘不慎自摔；路面濕滑或坑洞。投保完全免費，只須登錄會員後至專頁填寫資料即可，當騎乘發生意外事故致死、失能及住院，可憑醫療單據等文件向保險公司申請理賠。

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