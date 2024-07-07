英國研究揭PFAS易被皮膚吸收 環團建議加強OK蹦、化妝品風險評估

主打防油防水化妝品，可能含有PFAS，環團建議進一步檢測及評估其對人體的健康影響。圖片僅為參考示意圖。（資料照）

2024/07/07 15:10

〔記者陳嘉怡／台北報導〕PFAS（全氟及多氟烷基物質）不易分解、對人體有健康疑慮，逐步列管已是國際趨勢。英國伯明罕大學近期發表一份最新研究，PFAS除了會透過食物或飲用水攝入人體，還可能還會經由皮膚吸收，且多數在接觸36小時後就能從皮膚進入血液。國內環團建議，可參考此研究進一步檢測及評估含有PFAS的化妝品、OK蹦等對人體健康的影響。

英國伯明罕大學研究團隊近期在「國際環境」科學期刊發表一份研究，將17種PFAS塗抹在模擬人類皮膚的實驗室培養組織上，結果發現，大多數在接觸36小時後就能透過皮膚進入血液。該研究也發現，皮膚吸收量可能與分子內碳鏈的長度有關，碳鏈越短的PFAS吸收率愈高，例如PFPeA（全氟戊酸）的吸收率為58.9%，是長碳鏈PFOA（全氟辛酸）的4倍。

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長期關注PFAS議題的看守台灣協會秘書長謝和霖指出，這份研究應是首次揭露過去還不清楚的兩個關鍵，一是PFAS侵入人體途徑除了飲水跟食物，透過皮膚的吸收也是重要途徑，而且吸收率比想像中還高。他也補充，PFAS不是整個化學結構都完全防油防水，尾端有親水性的官能基會被皮膚吸收。

其二是，此份研究點出短碳鏈PFAS吸收速度更高，目前國際上對PFAS的管制是從長碳鏈逐步走向短碳鏈，由於長碳鍊的PFAS已逐步被禁用或列管，部分業者會轉向使用目前被認為毒性較小的短碳鏈PFAS，代價可能是讓人體吸收到更多的PFAS。而長碳鏈的PFAS吸收率雖較低，但停留累積在皮膚組織中的時間可能更長。

謝和霖表示，多數人每天穿的衣服、使用的化妝品，甚至是OK繃等醫材，凡主打防油防水都可能含有PFAS，建議國內進一步針對這些會直接跟皮膚接觸的產品，進行檢測及人體健康影響評估。他也認為，政府可學習國外要求業者清楚揭露產品是否添加PFAS，並進一步要求已有替代性化學品或非必要用途的產品，禁止添加PFAS，避免人體承擔可能的健康風險。

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