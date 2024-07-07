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年底開幕嘉佩樂酒店先佈局培育人才 高餐大評比「服務領域」冠軍

高餐大學生在宴會上展現服務訓練成果。（圖由高餐大提供）

高餐大學生在宴會上展現服務訓練成果。（圖由高餐大提供）

2024/07/07 15:08

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國立高雄餐旅大學率先在校內打造AI智能旅館，今年還與多家奢華酒店展開育才計畫及產學合作，2024年「遠見雜誌」台灣最佳大學排行榜揭曉，高餐大於「服務領域」中奪冠。

遠見雜誌針對全台大學辦學治校的「社會聲望」、「學術成就」、「教學表現」、「國際化程度」、「產學績效」及「財務指標」等六大面向進行評比，高餐大首次入榜，於全國公私立技職大學前30強中列居第12名。

高餐大今年初與台北文華東方酒店及台北W飯店簽訂育才扎根計劃後，最近與年底即將開幕的台北嘉佩樂酒店達成合作協議，將共同推動產學合作。校長陳敦基表示，延續高餐大與國際知名酒店品牌的良好合作關係，更為高餐大的學生提供更多元、更豐富的實習及就業機會。

高餐大近期在國際競賽上大有斬獲，四年舉辦一次的IKA奧林匹克廚藝競賽，餐飲管理系師生以台灣國家隊身分征戰，在「萬國餐廳」及「主廚餐桌」兩項目中奪下銀牌；在烘焙項目，也有兩銀兩銅好成績，總統府透過駐慕尼黑使館發出賀電。

今年六月韓國廚藝競賽，烘焙系共有1金1銀3銅2佳作的成績，餐飲廚藝科獲1銀2銅，並因主動清理比賽場地，主辦單位加頒「評委特別金牌獎」，讚揚餐飲廚藝科師生們不但廚藝高超，蘊含優良廚德。2024國際技能邀請賽（GSC）於澳洲墨爾本舉辦，烘焙系葉曄獲「麵包製作」職類金牌，取得九月法國國際技能競賽（WSC）門票。

上百家業者進入高餐大校園徵才。（圖由高餐大提供）

上百家業者進入高餐大校園徵才。（圖由高餐大提供）

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