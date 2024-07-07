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熱爆！ 台南社大研究員用熱像儀記錄 柏油路高達57.9度

艷陽曝曬下柏油路面溫度顯示57.9度。（圖由吳仁邦提供）

艷陽曝曬下柏油路面溫度顯示57.9度。（圖由吳仁邦提供）

2024/07/07 13:20

〔記者蔡文居／台南報導〕這幾天熱爆了！台南社大環境小組研究員吳仁邦特別利用紅外線熱顯像儀記錄室外溫度，發現在艷陽下柏油路面的溫度高達攝氏57.9度，而樹蔭下草坪溫度則為34.9度，兩者相差20多度。他表示，從這可以顯示，綠地和樹木實在太重要了，在炎炎夏日中，可以讓環境降溫而不至於酷熱難耐。

吳仁邦表示，這兩個星期以來，天氣非常炎熱。他於7月3日到曾文水庫，當時剛好下午2點，艷陽高照，他特別利用紅外線熱顯像儀做個記錄，讓大家了解綠地樹蔭下與戶外柏油路的溫度差異。

他表示，根據記錄，當時室外溫度為攝氏37.4度，艷陽下柏油路面為57.9度，樹蔭下邊緣柏油路則降為40.8度，兩者相差約17度之多。

另外，樹蔭下水泥水溝蓋為36.3度，樹木下基部裸露地33.2度；樹蔭下草坪溫度34.9度，艷陽下草坪溫度37.8度，後者同為草坪綠地，樹下和艷陽下僅相差約3度，顯見綠地樹木的重要。

吳仁邦說，現在都市開發，城市水泥化，導至溫度愈來愈熱，尤其現在很多公園，原本應該是綠地，結果也逐漸被水泥舖面取代，樹木減少了，自然就更熱了。

當天室外溫度37.4度。（圖由吳仁邦提供）

當天室外溫度37.4度。（圖由吳仁邦提供）

樹蔭下草坪上的溫度34.9度。（圖由吳仁邦提供）

樹蔭下草坪上的溫度34.9度。（圖由吳仁邦提供）

樹木下基部的溫度33.2度。（圖由吳仁邦提供）

樹木下基部的溫度33.2度。（圖由吳仁邦提供）

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