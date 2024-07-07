竹縣推減廢 7月4個週二夜前進關西夜市

新竹縣政府環保局推減廢，7月份的4個週二夜將前進關西夜市，圖為該局在新埔夜市推動的情況。（取自竹縣府官網）

2024/07/07 13:27

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西夜市朝環保夜市出發，在縣府環保局輔導下，推動「Eat起減廢 關西夜市環保月」活動，期間特定攤商使用循環容器外，所有攤販都不主動提供塑膠袋，如果民眾帶著環保杯去逛關西夜市，還有機會獲贈限量小禮。

縣府環保局長蕭宏杰說，新竹縣過去4年陸續在內灣、竹北、新埔、新豐等鄉鎮推動環保夜市和商圈，輔導攤商改用可重複清洗的餐具且設置公共清洗區、環保購物袋租借區、垃圾分類設施等。內灣商圈在2021年還因此贏得全國環保商圈評鑑特優。

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如今前述努力推進到關西，而配合當地的夜市時間，「Eat起減廢 關西夜市環保月」活動期間為7月份4個週二晚上，也就是：9、16、23、以及30日，這4天夜市33個攤商將不主動提供購物用塑膠袋，該局並補助5家內用大吃攤汰換免洗餐具為循環容器。

另外，縣府環保局鼓勵民眾自備循環容器去逛夜市，可享折扣或加量優惠。現場也設有二手袋循環箱交換站，提供民眾自由取用，逛街民眾也可以把家裡堪用且乾淨的環保袋、紙袋、塑膠袋送到交換站跟其他人分享循環使用。

所以針對在前述4晚自備循環容器、環保杯到關西夜市的人，只要完成消費盛裝餐食，就可到該局宣導攤位填寫意見回饋，領取限量小禮1份。

新竹縣政府推動夜市減廢，會補助夜市內用大吃攤汰換免洗餐具，改用循環容器。（取自竹縣府官網）

鼓勵夜市攤商減廢，新竹縣政府環保局號召攤商一起用可以循環使用的容器。（取自竹縣府官網）

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