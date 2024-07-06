東石漁人盃歌唱大賽 巫鴻裕「愛如潮水」奪冠

東石漁人盃全國歌唱大賽全國組獲獎選手。（記者林宜樟攝）

2024/07/06 21:28

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉東石漁人碼頭是全國知名景點，為帶動經濟促進商機，東石鄉猿樹社區發展協會連續第三年舉辦東石漁人盃全國歌唱大賽，今天來自全國各地的100多位參賽者從早上比到晚上，晚間結果出爐，全國組由歌唱好手巫鴻裕，以張學友的歌曲「愛如潮水」奪得冠軍。

東石漁人盃全國歌唱大賽分為鄉親組與全國組，全國組冠軍獎金2萬元，簡章出爐7天就報名額滿。

請繼續往下閱讀...

今天比賽展開，吸引不少粉絲到場聆聽，主辦單位準備每人200元代用券，讓參賽者到商店街用餐，讓東石漁人碼頭商家獲益，創造雙贏。

全國組123位選手參賽，經過初賽決賽比拚，結果出爐，冠軍巫鴻裕、亞軍黃崇仁及林光燈、季軍吳狄陽、歐柏峰及王絮姿；鄉親組部分，第1名許嘉欣、第2名王玉環、第3名王少宏；獲獎選手由東石鄉長林俊雄頒獎，而林俊雄也頒發榮譽冠軍給長期支持東石漁人盃的王春成先生。

評審表示，冠軍選手對歌曲掌握度極佳，彷彿讓歌曲有了靈魂，歌聲會帶人走入音符中，著重於層次，感情度十足，演唱具有音樂性及旋律感，加上個人情緒，挹注歌曲新的生命，奪冠實至名歸。

東石漁人盃全國歌唱大賽鄉親組冠軍許嘉欣（左三）。（記者林宜樟攝）

東石鄉長林俊雄（右四）感謝辛苦一整天的評審。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法