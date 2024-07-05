斗六媽除煞 西平路地下道7/11路祭籲駕駛人這時段繞道迴避

斗六新興宮公告，將在民生路西平路地下道進行祈安路祭逐穢淨境祭典。（取自網路）

2024/07/05 08:11

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林斗六市上個月底在西平路車行地下道發現一具遺體掛在護欄，地方原傳出有「送肉粽」送煞科儀，最後並未辦理，由於許多市民仍擔心「煞氣」停留在周邊物品或靈魂在原地徘徊，斗六新興宮公告指出，將在11日現場進行祈安路祭逐穢淨境祭典，呼籲民眾當天晚上7到9點之間，繞道迴避以協助祭典順暢進行。

6月27日斗六西平路車行地下道上方護欄被發現垂吊著一具遺體，不少路過駕駛人清晨路過時被嚇到，地方原本傳出喪家將在7月3日出殯當天舉辦「送肉粽」送煞科儀，最後並未舉辦。

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由於台灣民間認為，自殺者的靈體會因為不能自主離開自殺地而變成地縛靈，尤其上吊自縊的死者怨氣更重，為避免「煞氣」停留在吊具等周邊物品或靈魂在原地徘徊，導致出現重複自殺的行為，即所謂的「抓交替」，因此需要進行俗稱為「送肉粽」的除煞儀式。

西平路地下道並未舉辦除煞儀式，讓斗六市民人心惶惶，斗六新興宮昨晚公告指出，奉開基斗六媽新興宮天上聖母聖諭，將在國曆7月11日（農曆6月6日）星期四晚間7點至9點，於斗六民生路西平路地下道進行祈安路祭逐穢淨境祭典，請用路人繞道迴避以協助祭典順暢。

西平路地下道包括西平路和交叉的民生路，都是斗六市車行相當密集的重要道路，近幾天來市民為了除煞一事擔心受怕，斗六新興宮媽祖將出手除煞，讓市民頓覺安心不少。

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