桃捷綠線北機廠行控中心大樓上梁 迎接年底首輛列車進場測試

桃園捷運綠線北機廠主要建物結構體都已完工。（桃園市政府提供）

2024/07/04 17:58

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園捷運綠線北機廠行控中心大樓、變電站、維修廠、駐車廠等4棟主要建物的結構體，都已於5月間完成，為迎接12月間抵達的首列捷運列車進場測試，廠內正進行軌道鋪築、機電系統施工等，預計11月底前可完成，向捷運綠線2026年北段7站通車的目標再向前邁出一大步。

桃園市政府捷運工程局訂定目標為首列捷運列車進場前，完成機廠內負責列車營運調度、轉供電力、維修保養與停放的行控中心大樓、變電站、維修廠與駐車廠等4棟主要建物，去年完成設計圖審查後，以8個月完成高達90萬方土方量、15公頃的基地整地工程，順利讓行控中心大樓等建物，於去年5月起陸續動工，4棟建物總樓地板面積超過1萬2000坪的結構體都已於5月間完成。

請繼續往下閱讀...

桃園市長張善政下午主持行控中心大樓上梁典禮時強調，4棟建物結構體都於1年內完成，為捷運綠線通車的目標，打了一劑強心針，他非常感謝施工團隊的努力，也有信心完成2026年北段7站通車的目標。

捷運綠線的供電、通訊、號誌等系統工程，已接續進場施工，捷運局長劉慶豐說，因應年底捷運列車進場後的測試用電需求，變電站的建築裝修完成後，須完成發電機組等內部供電系統設備的組裝測試，目標是10月可供電；至於機廠內總長度約8.3公里與40組導引列車轉換軌道的道岔完成後，依序舖築機廠環廠測試軌道、連結捷運主線通路與駐車廠停車軌道，預計11月完成，可做好迎接捷運列車進場的準備。

桃園市長張善政（中）主持桃園捷運綠線北機廠行控中心大樓上梁典禮。（記者周敏鴻攝）

桃園捷運綠線北機廠完工示意圖。（桃園市政府提供）

桃園捷運綠線北機廠行控中心大樓結構體已完程。（記者周敏鴻攝）

桃園捷運綠線北機廠軌道鋪築工程進行中。（桃園市政府提供）

桃園捷運綠線北機廠機電系統施工中。（桃園市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法