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花蓮邊坡恐7、8年不穩定 公路局：不能再用舊思維管理

今天（4日）清晨6時21分，台鐵東部幹線和仁=崇德間東正線被一塊巨大落石砸中，鋼軌完全被砸壞。（圖由讀者提供）

今天（4日）清晨6時21分，台鐵東部幹線和仁=崇德間東正線被一塊巨大落石砸中，鋼軌完全被砸壞。（圖由讀者提供）

2024/07/04 15:39

〔記者吳亮儀／花蓮報導〕自0403花蓮大地震後，蘇花公路和沿線鐵路常常發生落石、坍方和土石流事件，導致公路和鐵路受阻；交通部公路局指出，台灣史上沒看過蘇花公路和中橫公路受災這麼嚴重，以日本的阪神大地震經驗來看，「花蓮的邊坡會有7、8年的不穩定，甚至長達20年之久」。

本月1日，花蓮晚間1場大雨造成蘇花公路和仁到崇德段土石流阻斷道路，連帶淹沒台鐵軌道；今天（4日）清晨1塊重達150公噸的巨石砸壞台鐵和仁=崇德之間的鋼軌。6月也發生多起落石和坍方事故，甚至在6月21日1輛新自強號列車行經大清水溪時受土石流溢出影響導致出軌，但當時的時雨量僅1毫米，卻造成土石溢流淹到軌道。

公路局東區養護工程分局分局長林文雄指出，自0403花蓮大地震後蘇花公路和中橫公路受到有史以來最大的創傷，山區公路高達1000公尺的邊坡都因地震造成晃動，很多植被不見了、崩坍落石都掉到下邊坡了。

林文雄說，這種情況一旦下雨容易演變成土石流、落石和坍方，「以前可能時雨量要達50、60毫米才會出事，現在10毫米可能就落石了」。他指出，就像上個月大清水溪土石溢流到台鐵軌道上造成列車出軌的意外，當時時雨量才1毫米而已。

林文雄說，以日本阪神大地震的經驗來看，地震後造成山區路段和邊坡非常不穩定，時間會長達7、8年之久，甚至可能達20年；而自從0403大地震後，中橫公路太魯閣路段天天都有落石，「我們不能再用以前的舊思維來管理公路，要考量新的狀況」。

林文雄說，我們要有心理準備，會長達多年都要注意坍方狀況，但根據公路的老前輩經驗，有可能會因一次颱風就把不穩定的土石掃下來，因此讓邊坡的落石狀況逐漸穩定，「我們現在除了做邊坡保護以外，還要增加攔石設施，以及架設簾幕攔住落石，不要掉落到公路上，並在太魯閣路段做多個明隧道，這些工程都陸續發包了」。

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