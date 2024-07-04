玩水、美食、看展加聽歌 高市推「消暑三部曲」

旗津風箏節暨氣墊水樂園，美景打卡消暑一次滿足。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/04 13:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府在爆熱暑假中宣布「消暑三部曲」!分別是玩水、美食、看展與聽歌。

觀光局長高閔琳說明，壽山動物園暑假期間12歲以下兒童免費入園，週六日延長開園時間至晚間6點半，首週7/6以「MOMO歡樂見面會」打頭陣，7/7萬花筒劇團帶來我愛地球媽媽行動劇。

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另結合藝術與動物知識推出「紙上動物園」動物紙藝展示與DIY，還有兒童市集、「汪汪隊出任務x粉紅豬小妹」卡通展售會、遊樂園嘉年華及手機攝影體驗營等。

7/20起連續兩週六、日由「旗津風箏節暨氣墊水樂園」上陣，今年以「高雄熊的海陸派對」為主題，30米鯨魚、章魚等海洋生物與首次現身的鱷魚，預計掀起一波打卡熱潮，現場還有最受大小朋友喜愛的氣墊水樂園，有巨無霸戲水池、城市滑水道等各式大型氣墊及戲水設施，全部免費玩！

「米其林」官網近期專文推薦高雄，市府也強勢推出「美食三部曲」，8/10、8/11在愛河河西路集結在地酒吧、餐酒館的「夏日雄嗨ball ball節」，連續舉辦第3年的「大港閱冰」將於8/17、8/18在新濱．駅前登場，8/24、8/25在高雄流行音樂中心海風廣場有結合台日水果、青創市集及特色藝文表演的「台日大港水果祭」，8/17至8/25在愛河灣有最Chill的「高雄海洋派對」。

暑假期間高雄市立美術館也推出英國倫敦泰德現代美術館大展「瞬間-穿越繪畫與攝影之旅」，被歐洲媒體評為年度必看展覽，世界巡迴唯一站就在高雄。

高雄下半年演唱會也滿檔，7～9月份包含美國巨星火星人布魯諾（Bruno Mars）、韓國男團女團HIGHLIGHT、Dreamcatcher及集結韓團偶像的「K-MEGA CONCERT IN KAOHSIUNG」拼盤演唱會、高雄啤酒音樂節及台灣大咖歌手、樂團接連開唱，將再次掀起高雄演唱會熱潮。

為推動永續旅遊，觀光局亦推出「2024高雄國內旅遊團體補助計畫」，活動資訊可至高雄旅遊網查詢。

高市府邀全台民眾來愛河灣參加最Chill的「高雄海洋派對」。（記者王榮祥翻攝）

「壽山動物園-夏日動物季」歡迎大小朋友來壽山與可愛動物過暑假。（記者王榮祥翻攝）

旗津風箏節暨氣墊水樂園，美景打卡消暑一次滿足。（記者王榮祥翻攝）

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