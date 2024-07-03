為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

高雄市農業局連拆非法大型鳥網 鳥友串聯守護生態

高雄市農業局人員巡查發現，仁武區非法大型鳥網造成多隻麻雀、白頭翁不幸死亡。（記者陳文嬋攝）

高雄市農業局人員巡查發現，仁武區非法大型鳥網造成多隻麻雀、白頭翁不幸死亡。（記者陳文嬋攝）

2024/07/03 21:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕正值鳥類繁殖季節，高雄市農業局近日接連發現3件違法私設鳥網，仁武區有人非法架設大型鳥網，造成多隻麻雀不幸死亡，還有人以鳥籠誘捕綠繡眼等，農業局加強巡查拆除。而鳥友們正在串聯成為生態第一線守護者，號召民眾一起守護鳥類生態。

農業局說，每年3到7月是鳥類繁殖季節，各種鳥類通報案件也急遽升高，以學飛落巢鳥類通報件數最多，最近違法私設鳥網案件也不少，連續接獲3件，農業局據報巡查，發現使用籠具誘捕2隻綠繡眼、圍牆纏繞鐵絲細網造成鳥類死亡，當場現地拆除，避免野生動物受害。

此外，仁武區一間寺廟前方山上有人非法架設大型鳥網，農業局會同保七總隊巡查，赫見長30公尺、高8公尺大型鳥網，造成3到4隻麻雀、白頭翁不幸死亡，立即拆除鳥網，農業局說，民眾私架鳥網行為明顯違法，將深入追查行為人移送法辦。

鳥友通報衛武營都會公園有人捕捉綠繡眼，甚到網路、社群買賣綠繡眼，農業局持續派員巡查，會同警方加強查緝。台灣野鳥保育協會副祕書長黃蜀婷特別提及白頭翁、綠繡眼、麻雀數量逐漸減少，綠繡眼因歌聲好聽遭人為獵捕，鳥友們正在串聯成為生態第一線守護者，號召民眾公園運動之際，幫忙留意人為獵捕行為，一起維護自然生態。

農業局說，民眾私架鳥網或籠具捕捉鳥類違反野保法規定，可開罰6萬到30萬元；若捕捉保育類野生動物如台灣八哥、領角鴞、台灣畫眉等保育鳥類，面臨6個月到5年有期徙刑，得併科20萬到100萬元罰金。

圍牆纏繞鐵絲細網造成鳥類死亡。（記者陳文嬋攝）

圍牆纏繞鐵絲細網造成鳥類死亡。（記者陳文嬋攝）

農業局人員移除誘捕鳥籠。（記者陳文嬋攝）

農業局人員移除誘捕鳥籠。（記者陳文嬋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
擄鴿勒贖？14隻賽鴿受困鳥網 警追查是否涉不法
2024/04/14 12:29

擄鴿勒贖？14隻賽鴿受困鳥網 警追查是否涉不法
屏科大「測量野鳥體重」紅到日本 萌翻近10萬網友
2024/05/22 06:36

屏科大「測量野鳥體重」紅到日本 萌翻近10萬網友

浪琴板橋大遠百名品店開幕！
草鴞「小蘋果」遭鳥網困住獲救 野放不忘回頭「感謝」
2024/05/22 18:40

草鴞「小蘋果」遭鳥網困住獲救 野放不忘回頭「感謝」
獨家》奇！白頭翁「餵綠繡眼幼鳥」畫面曝 母愛魂爆發有洋蔥
2024/07/03 08:32

獨家》奇！白頭翁「餵綠繡眼幼鳥」畫面曝 母愛魂爆發有洋蔥

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播