高雄市農業局連拆非法大型鳥網 鳥友串聯守護生態

高雄市農業局人員巡查發現，仁武區非法大型鳥網造成多隻麻雀、白頭翁不幸死亡。（記者陳文嬋攝）

2024/07/03 21:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕正值鳥類繁殖季節，高雄市農業局近日接連發現3件違法私設鳥網，仁武區有人非法架設大型鳥網，造成多隻麻雀不幸死亡，還有人以鳥籠誘捕綠繡眼等，農業局加強巡查拆除。而鳥友們正在串聯成為生態第一線守護者，號召民眾一起守護鳥類生態。

農業局說，每年3到7月是鳥類繁殖季節，各種鳥類通報案件也急遽升高，以學飛落巢鳥類通報件數最多，最近違法私設鳥網案件也不少，連續接獲3件，農業局據報巡查，發現使用籠具誘捕2隻綠繡眼、圍牆纏繞鐵絲細網造成鳥類死亡，當場現地拆除，避免野生動物受害。

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此外，仁武區一間寺廟前方山上有人非法架設大型鳥網，農業局會同保七總隊巡查，赫見長30公尺、高8公尺大型鳥網，造成3到4隻麻雀、白頭翁不幸死亡，立即拆除鳥網，農業局說，民眾私架鳥網行為明顯違法，將深入追查行為人移送法辦。

鳥友通報衛武營都會公園有人捕捉綠繡眼，甚到網路、社群買賣綠繡眼，農業局持續派員巡查，會同警方加強查緝。台灣野鳥保育協會副祕書長黃蜀婷特別提及白頭翁、綠繡眼、麻雀數量逐漸減少，綠繡眼因歌聲好聽遭人為獵捕，鳥友們正在串聯成為生態第一線守護者，號召民眾公園運動之際，幫忙留意人為獵捕行為，一起維護自然生態。

農業局說，民眾私架鳥網或籠具捕捉鳥類違反野保法規定，可開罰6萬到30萬元；若捕捉保育類野生動物如台灣八哥、領角鴞、台灣畫眉等保育鳥類，面臨6個月到5年有期徙刑，得併科20萬到100萬元罰金。

圍牆纏繞鐵絲細網造成鳥類死亡。（記者陳文嬋攝）

農業局人員移除誘捕鳥籠。（記者陳文嬋攝）

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