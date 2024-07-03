土石流蓋軌面值班員2申誡 台鐵產業工會：別拉基層負政治責任

台鐵公司董事長杜微。（記者蔡昀容攝）

2024/07/03 18:59

〔記者蔡昀容／台北報導〕花蓮縣大清水溪橋6月21日土石流溢流導致台鐵列車出軌，釀司機員在內9人受傷，台鐵公司今（3日）公布懲處，董事長杜微向交通部長李孟諺自請處分，6名主管申誡或記過1次，1名負責監控的值班人員申誡2次。台灣鐵路產業工會批評，拉基層一起負政治責任，苛責基層員工過頭。

台灣鐵路產業工會秘書長朱智宇表示，花蓮工務段的監控人員，位置上有非常多螢幕，有幾十個、幾百個螢幕，收到相關單位的土石流潛勢通知之後，才會特別監控特定路段的螢幕。

請繼續往下閱讀...

朱智宇認為，杜微因政治責任自請處分，但不要拉基層人員一起懲處，拉基層一起負政治責任，苛責基層員工過頭。

朱智宇說，公司化半年多來，台鐵只宣傳便當節和營收成績，安全改革報導卻很少，此外人力招募不足，員工又有同工不同酬問題，例如新進從業人員，沒有夜班或危險津貼，薪資表也沒有出來，員工並不知曉未來幾年薪資如何變化，不透明的公司，沒有人想待，工會也陸續收到新進員工想離職的個案。

朱智宇表示，公司化的初衷，應該是讓台鐵穩定安全，讓員工好好留任，而不是狂賣便當、靠附屬事業賺錢。他直言，杜微和領導團隊不只要為621事故負責，而是要為公司化後，沒有達成初衷和安全憲章而負責，並盡快改善相關問題，否則員工不斷離退，安全改革沒有建樹，火車事故還會繼續發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法