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彰化廚餘量暴增 堆肥場人力沒吃緊有玄機

圖左是現今生廚餘進場馬上濾水、初篩；圖右是過去還要派人把廚餘內的垃圾挑出。（記者顏宏駿攝）

圖左是現今生廚餘進場馬上濾水、初篩；圖右是過去還要派人把廚餘內的垃圾挑出。（記者顏宏駿攝）

2024/07/03 16:38

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣7月起實施垃圾破袋稽查及垃圾車退運新制，清潔隊加嚴垃圾分類檢查，分類不確實的垃圾將被退運，造成縣內生廚餘大增，奇怪的是田尾堆肥處理中心的人力都正常，原來民眾經歷反覆的教育，已經做好生、熟廚餘及垃圾的分類，節省堆肥場很多篩檢人力。

彰化縣各鄉鎮的生廚餘都送往田尾的堆肥處理中心，該場二年前啟用時，每天處理的廚餘約20公噸（平均每月約400公噸），因為本月開始實施垃圾破袋稽查及垃圾車退運新制，以致生廚餘量大增，該場7月以來，日廚餘量爆增到30公噸，惟廚餘量大增並沒有造成堆肥場作業大亂，記者今天實地走訪，場外聞不到臭味，廠內也未見大量待處理廚餘，各鄉鎮廚餘一進場，馬上卸貨濾水、過篩、攪碎再送至發酵槽。

環保局人員表示，以前民眾對於生、熟廚餘和垃圾「傻傻分不清」，都需要清潔隊員做初部篩檢，才送至堆肥場，即使如此仍無法做到有效分類，以致堆肥場還要抽調一半的人力「廚餘中挑垃圾」，因為硬殼、藤枝、垃圾袋、塑膠瓶都會讓整部機器卡住。

環保局說，經過這次的教育，民眾做好廚餘、垃圾分類，場內毋須再進行垃圾篩選分類，工作效率大為提升，大部分的人力都用於發酵槽，預期一個月多月會產有機肥（土壤改良劑）產品會大增。目前一包20公斤為100元，歡迎民眾到田尾堆肥廠購買。

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