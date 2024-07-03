首度參考美國國土安全部 衛福部無腳本傳染病防救演習

實兵演習在衛福部台東醫院。（疾管署提供）

2024/07/03 16:40

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部與台東縣政府今（3日）聯合辦理生物病原災害防救演習，首次參考美國國土安全部作法，以半預警無腳本方式模擬真實災害情境，結合中央、地方及相關公會等資源，驗證各單位對新型A型流感疫情的應處能力，並強化於疫情發生時的聯繫與協同處理機制。

疾管署表示，此次演習由行政院指導，衛福部主辦，台東縣政府執行，依行政院「災害防救演習規劃與評估」機制，以半預警無腳本模擬真實災害，並由當場發布狀況的方式進行演習。

請繼續往下閱讀...

現場有行政院災防辦副主任王怡文指導，衛福部次長周志浩擔任帶隊官，偕同台東縣長饒慶鈴共同進行現場視導，並邀集專家學者擔任評核官評核小組，針對演練重點項目及參演人員表現提出具體建議。

疾管署補充，此次演習情境由衛福部疾管署、醫福會及農業部動檢署共同規劃，將災害情境設定為世界衛生組織因應東亞國家發生禽流感人傳人疫情，已公布全球新型A型流感（H5N1）疫情為國際公共衛生緊急事件，且我國開設中央流行疫情指揮中心，陸續接獲境外移入通報個案，並在台東縣某禽場檢出高病原性H5N1禽流感，接觸者出現發燒等症狀。

疾管署強調，演習於現場發布3大應變情境，包括「禽場檢出高病原性禽流感及接觸者健康追蹤」、「個案通報及收治」、「接觸者收容安置」等，採取兵棋推演與實兵演習的混和演習方式，分別於台東縣政府大禮堂及衛福部台東醫院辦理。

疾管署補充，參演單位包括台東縣衛生局、農業處、動物防疫所及民政處等15個局處、部立台東醫院等6家醫院，以及台東縣醫師及藥師公會等單位約50人參演，並於演習後由評核官進行事件後即時反饋，達到有效的縱、橫向跨單位整合及意見交流。

疾管署表示，國際禽流感疫情及美國乳牛感染禽流感事件仍持續，且有零星散發人類病例，新型A型流感仍為具大流行潛勢的新興傳染病，我國除持續整備相關防治工作，透過此次演習，有助於持續精進現行的防疫作為和盤整資源，守護國民健康。

衛福部次長周志浩擔任帶隊官。（疾管署提供）

兵棋推演在台東縣政府大禮堂。（疾管署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法