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水稻收割前遭隔壁除草劑噴到 農民提告盼設第三方鑑定單位

吳姓農民指控，在新竹縣竹北市耕作的水稻田，再30天就可收割了，卻遭鄰地噴除草劑不慎噴灑到。（記者廖雪茹攝）

吳姓農民指控，在新竹縣竹北市耕作的水稻田，再30天就可收割了，卻遭鄰地噴除草劑不慎噴灑到。（記者廖雪茹攝）

2024/07/03 16:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕吳姓農民指控，在新竹縣竹北市耕作的水稻田，再30天就可收割了，卻遭鄰地噴除草劑不慎噴灑到，協調2次未果，決定對除草業者提告毀損，同時請農政單位現勘採樣送驗確認。吳姓農民說，務農10年來類似情況已多次發生，希望政府設立第三方鑑定單位，維護小農的權益。

新竹縣政府農業處說，根據農藥管理法規定，為維護人體安全、環境保護及生態保育，中央主管機關訂定有關農藥使用應遵行事項的規定，違者可處1萬5000元以上15萬元以下罰鍰。針對此私權糾紛，農業處已協助邀集桃園區農業改良場等單位現勘採樣。

吳姓農民說，6月26日巡視竹北市貓兒錠段承租耕作的近2分農地，赫然發現水稻的葉子有變黃情形，經詢問，得知鄰地承租人在6月23日有請代噴業者噴灑除草劑，懷疑他的水稻就是被除草劑噴到而變黃。但代噴業者認為兩地之間有一面約2公尺高的圍籬，除草劑不致於溢散飄到鄰地；為確認此事，他向農政單位求助，請第三方現場鑑定。

吳姓農民說，經農政專家現勘，確認他的水稻遭除草劑噴灑到，不是病蟲害造成。該水稻現正值結穗的黃金期，預計7月下旬收割，受到除草劑影響，很多變成空殼，無法結子成穗了，依市價損失約4萬1000元。

吳姓農民說，他和妻子在新竹地區務農10年代耕約20甲農地，多次遇到類似情況，他所種的芋頭更曾因為遭受誤噴農藥損失將近百萬。且因此案歷經兩度當面協調未果，他決定採取自救行動，打了很多電話向相關政府機關詢問，也到派出所對代噴業者提出毀損告訴。

吳姓農民說，官方回應這是私權糾紛，不少老農遇此狀況，多半也是摸摸鼻子自認倒楣不追究，但他認為農政單位應該正視小農的權益；他希望政府能夠設立專業鑑定單位，公正的協助農民解決類似問題。

吳姓農民說，6月26日巡視竹北市貓兒錠段承租耕作的近2分農地，赫然發現水稻的葉子有變黃情形。（記者廖雪茹攝）

吳姓農民說，6月26日巡視竹北市貓兒錠段承租耕作的近2分農地，赫然發現水稻的葉子有變黃情形。（記者廖雪茹攝）

吳姓農民說，6月26日巡視竹北市貓兒錠段承租耕作的近2分農地，赫然發現水稻的葉子有變黃情形。（記者廖雪茹攝）

吳姓農民說，6月26日巡視竹北市貓兒錠段承租耕作的近2分農地，赫然發現水稻的葉子有變黃情形。（記者廖雪茹攝）

吳姓農民說，水稻現正值結穗的黃金期，預計7月下旬收割，但受到除草劑影響，很多變成空殼，無法結子成穗了。（記者廖雪茹攝）

吳姓農民說，水稻現正值結穗的黃金期，預計7月下旬收割，但受到除草劑影響，很多變成空殼，無法結子成穗了。（記者廖雪茹攝）

正常的水稻目前應是綠油油的葉子。（記者廖雪茹攝）

正常的水稻目前應是綠油油的葉子。（記者廖雪茹攝）

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