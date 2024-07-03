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米克斯犬疑被雷聲嚇到跳樓摔死 北市動保處籲緊閉門窗、加裝防護

台北市大安區有米克斯犬從6樓墜樓。（台北市動保處提供）

台北市大安區有米克斯犬從6樓墜樓。（台北市動保處提供）

2024/07/03 16:17

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市動物保護處於6月19日接獲通報於台北市大安區有米克斯犬從6樓墜樓，抵達現場救援時犬隻已無生命跡象，犬隻疑似因受到雷聲驚嚇從陽台墜落；動保處提醒，飼主外出應緊閉門窗，或於門窗加裝防護，避免寵物受到驚嚇而發生意外墜樓事故，若留寵物獨自在家常因飼主過失、或疏忽照顧而死亡，依法可開罰1萬5千元至7萬5千元。

台北市動保處表示，6月19日當日下午接獲民眾通報，發現年約8歲的米克斯犬墜樓，米克斯犬傷勢嚴重無法移動，動保處於現場救援卻已無生命跡象，隨即透過寵物登記資料，查得飼主住處即為案發當地旁的高樓層住戶，飼主當時並不在家，犬隻遺體先由動保處帶回保管。

動保處說明，飼主接獲噩耗，於6月20日至動保處認領犬隻遺體，並表示當日出門前，知道愛犬有自行開門窗的習慣，還特地將門上鎖，門並沒有被打開，推測可能是犬隻因為聽到雷聲，受到驚嚇，才想從窗戶逃竄而發生墜樓意外，飼主相當難過與自責。

動保處呼籲，寵物獨自在家常因飼主過失、或疏忽照顧而死亡，依法可開罰1萬5千元至7萬5千元，不論家中飼養的寵物是貓、狗或其他動物，務必要考量寵物的生活習慣及環境安全，加以防護才能避免憾事發生，動物聽覺敏銳，聽較大聲響易亂竄，飼主應注意。

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