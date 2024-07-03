台灣獼猴出沒北投住宅區 動保處派員巡查：推測來自周邊山林

台北巿北投區丹鳳山公園周邊社區民宅出現獼猴逗留，動保處推測該兩隻獼猴可能來自附近山林，路過案址遊蕩，目前未見長期滯留案址之情形。（汪志冰辦公室提供）

2024/07/03 15:38

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北巿北投區丹鳳山公園周邊社區民宅日前出現兩隻獼猴逗留，國民黨台北市議員汪志冰要求北市動保處加強查緝是否仍有民眾違法飼養或棄養，並針對類似案件及早做出妥適安排。動保處回應，因北投區淺山生態環境豐富，推測該兩隻獼猴可能來自附近山林，路過案址遊蕩，目前未見獼猴長期滯留案址之情形，動保處除派員持續巡查，另請里辦公處持續宣導不餵食獼猴、加強垃圾管理以降低其覓食機會。

台灣獼猴從2019年就從保育類野生動物降級為一般野生動物，為杜絕私養亂象與傳染病風險，《動保法》在2022年也將台灣獼猴公告為「指定禁止飼養或輸入之動物」，除己登記備查之合法飼養民眾，且已植入晶片、絕育不得繁殖外，非法持有者將處5至25萬罰鍰並沒入禁養動物。

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汪志冰日前接獲民眾陳情，北投區丹鳳山公園周邊社區民宅出現兩隻獼猴逗留，造成人心惶惶，獼猴在北投街道趴趴走已非首例，不僅會與人搶食、製造髒亂，一般民眾受限於《動保法》根本不能捉捕也無力抓捕，除了報警之外束手無策。汪志冰說，主管單位應深入了解獼猴繁衍、出沒巿區的主因，是否牽涉民眾違法私養未送交主管機關、未予絶育，甚至棄養。

汪志冰指出，為避免發生類似高雄壽山猴群攻擊民眾、甚至入侵民宅翻箱倒櫃尋找食物等事件，動保處應積極查緝，針對非法飼養、人為棄養情形予以裁罰，未來發生類似案件時，才能及早做出妥適安排，動保處與專家學者也應加強宣導正確的保育觀念及意識，以杜絶獼猴騷擾民眾情形，也讓獼猴能夠回歸自然生活。

動保處表示，動保處於6月28日獲報獼猴出沒於北投區後，每日皆不定期前往勘查，依該兩隻獼猴被目擊的遊蕩路徑，可能是由新民路83號（林泉里）、公館路204至228巷、211號至257巷（奇岩里），被目擊期間是6月28日早上在林泉里、下午在奇岩里；6月29日至6月30日早上在奇岩里，因北投區淺山生態環境豐富，推測該兩隻獼猴可能來自附近之中正山、唭哩岸山、丹鳳山等山林路過案址遊蕩。

動保處指出，由於近日高溫且有午後雷陣雨，未見獼猴長期滯留案址之情形，目前除派員持續巡查，另請里辦公處依本處提供之與猴共處摺頁內容，持續宣導不餵食獼猴及加強垃圾管理以降低其覓食機會；後續若發現獼猴出沒時，可撥打本市1959動物保護專線，本處將派員前往驅趕或評估設置誘捕籠捕捉之可行性。

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