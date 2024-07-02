傳承在地傳統文化 大內頭社推廣西拉雅十字繡
2024/07/02 19:16
〔記者劉婉君／台南報導〕傳承西拉雅十字繡，台南市大內區頭社社區發展協會與頭社西拉雅文化發展協會，去年開始培訓十字繡種子師資，並積極參加各式活動展示相關作品，未來計畫成立西拉雅十字繡工藝坊，期能發展成為社區產業。
十字繡是西拉雅族傳統服飾一大特色，頭社社區發展協會前總幹事、也是西拉雅十字繡種子教師籃振平表示，社區去年參加大內區公所協助申請的小旗艦計畫，接受專業師資教授西拉雅十字繡課程，從基礎的西拉雅族圖騰開始學起，包括花、鳥、狗等，並結合「臺南400」的圖樣，設計製作衣服、袋子、鑰匙環及小飾品等，還花費約2個月的時間，完成繡有「NAWNAMU西拉雅」的巨幅作品。
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為了讓更多人認識西拉雅十字繡，籃振平等人常在大內芒果節等許多活動上設攤展示作品，吸引不少民眾走近欣賞、詢問。
籃振平說，因作品為手工製作，相當費時費工，現階段推廣以展示為主，並開設課程希望培訓更多種子老師，為時12週的授課，盼能讓更多族人一起加入推動西拉雅十字繡傳承的行列，並鼓勵學員以西拉雅族傳統圖騰元素為基礎，融入創意，進行工藝創作，成為兼具傳統與時尚的作品。
籃振平說，未來希望成立頭社西拉雅十字繡工藝坊，展售相關的作品，在傳承西拉雅傳統技藝與文化之外，也能形成地方特色產業。