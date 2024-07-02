傳承在地傳統文化 大內頭社推廣西拉雅十字繡

台南市大內頭社社區發展協會與頭社西拉雅文化發展協會共同推動西拉雅十字繡傳承，並常於各式活動中展示作品。（記者劉婉君攝）

2024/07/02 19:16

〔記者劉婉君／台南報導〕傳承西拉雅十字繡，台南市大內區頭社社區發展協會與頭社西拉雅文化發展協會，去年開始培訓十字繡種子師資，並積極參加各式活動展示相關作品，未來計畫成立西拉雅十字繡工藝坊，期能發展成為社區產業。

十字繡是西拉雅族傳統服飾一大特色，頭社社區發展協會前總幹事、也是西拉雅十字繡種子教師籃振平表示，社區去年參加大內區公所協助申請的小旗艦計畫，接受專業師資教授西拉雅十字繡課程，從基礎的西拉雅族圖騰開始學起，包括花、鳥、狗等，並結合「臺南400」的圖樣，設計製作衣服、袋子、鑰匙環及小飾品等，還花費約2個月的時間，完成繡有「NAWNAMU西拉雅」的巨幅作品。

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為了讓更多人認識西拉雅十字繡，籃振平等人常在大內芒果節等許多活動上設攤展示作品，吸引不少民眾走近欣賞、詢問。

籃振平說，因作品為手工製作，相當費時費工，現階段推廣以展示為主，並開設課程希望培訓更多種子老師，為時12週的授課，盼能讓更多族人一起加入推動西拉雅十字繡傳承的行列，並鼓勵學員以西拉雅族傳統圖騰元素為基礎，融入創意，進行工藝創作，成為兼具傳統與時尚的作品。

籃振平說，未來希望成立頭社西拉雅十字繡工藝坊，展售相關的作品，在傳承西拉雅傳統技藝與文化之外，也能形成地方特色產業。

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