週四還是熱！高屏當心38度高溫 37度以上範圍更廣

明全台都是炎熱天氣。（圖擷自「報天氣 - 中央氣象署」臉書 ）

2024/06/26 18:56

〔記者蔡思培／台北報導〕明天全台各地為多雲到晴天氣，中南部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，午後東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。中央氣象署提醒，未來一週仍是高溫天氣，明天高雄市、屏東縣可能出現38度高溫。

氣象預報員趙竑表示，明、後天台灣仍在太平洋高壓勢力範圍，各地高溫炎熱，環境風篇東南風，中南部、恆春半島有局部性短暫陣雨，明天東部地區、各地山區午後有雷陣雨；後天雨區較廣，擴大到台南以北及各地山區。

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29日至7月1日，太平洋高壓減弱，台灣已在其邊緣，整體水氣會變旺盛，環境風偏西南風，中南部地區有零星短暫陣雨，其他地方為多雲到晴，但午後中部以北、東北部、東部地區、山區有局部短暫雷陣雨。

趙竑說，7月2、3日太平洋高壓又興盛，除東南部、恆春半島有零星飄雨，其他地區天氣較穩定，但午後中部以北、東北部、東部地區、山區仍要留意局部短暫雷陣雨。

溫度方面，未來一週東半部多為33、34度，西半部35、36度，明天天氣特別炎熱，高屏地區37度高溫範圍較廣泛。

氣象署傍晚也發布高溫資訊，明天白天屏東縣為高溫紅色燈號（38度連續3天）；台南市、高雄市為高溫橙色38燈號（38度以上）；台北市、新北市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣為高溫橙色36燈號（36度連續3天）；基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為高溫黃色燈號（36度以上）。

氣象署公布未來一週天氣圖。（中央氣象署提供）

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