為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

土石流淹鐵軌畫面曝光！洪孟楷批台鐵監看疏失：有19分鐘可預警

台鐵229次新自強號21日在北迴線和仁隧道南口遇土石流出軌，多人受傷。國民黨立委洪孟楷曝光監視器畫面，表示中間有將近19分鐘的時間能夠預警跟通知反應，就能避免災害發生。（取自洪孟楷臉書）

台鐵229次新自強號21日在北迴線和仁隧道南口遇土石流出軌，多人受傷。國民黨立委洪孟楷曝光監視器畫面，表示中間有將近19分鐘的時間能夠預警跟通知反應，就能避免災害發生。（取自洪孟楷臉書）

2024/06/26 12:21

相關新聞：土石流淹鐵軌畫面曝光 花蓮地檢署：分案調查有無人為疏失

〔記者劉宛琳／台北報導〕台鐵229次新自強號21日在北迴線和仁隧道南口遇土石流出軌，造成多人受傷。國民黨立委洪孟楷曝光監視器畫面，表示中間有將19分鐘的時間是能夠預警跟通知反應，只要中間的環節確實執行，都能避免災害發生。質疑為何每次造成交通事故都是這種低級疏失，真的要不得。

洪孟楷表示，大雨降下，土石沖刷確實難預判，但經過兩次重大鐵路事件後，鐵道沿線加設監視器就是希望能遠端即時監控，「應該專責監看值班人員卻在當下未發現也未通報，有將近20分鐘的反應時間白白浪費」。這樣疏失真的要不得，如果心態、執行不調整，再編列多少預算也無濟於事。

洪孟楷說，台鐵司機不顧骨折，奮勇拉煞車值得敬佩，但他相信如果可以選擇，駕駛員一定希望得到行控中心的通報，提早減速避免撞擊，而不是自己受傷當英雄；如果每次都需要靠有人奮勇反應，以及微小的機率來避免可能的災害，那台灣的鐵道行車安全永遠無法提升，「落實執行」比鐵道局改成鐵道公司重要何止百倍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自由廣場》環境變異快 台鐵邊坡防災新省思
2024/06/24 05:30

自由廣場》環境變異快 台鐵邊坡防災新省思
土石流淹鐵軌畫面曝光 花蓮地檢署：分案調查有無人為疏失
2024/06/26 13:01

土石流淹鐵軌畫面曝光 花蓮地檢署：分案調查有無人為疏失

部署水湳經貿園區領漲抗跌 首選「當代首馥」
新自強號遇土石流出軌「沒落石告警系統」 台鐵曝原因
2024/06/21 20:36

新自強號遇土石流出軌「沒落石告警系統」 台鐵曝原因
自強號花蓮遇土石流出軌 累計司機、乘客共9人受傷
2024/06/21 21:58

自強號花蓮遇土石流出軌 累計司機、乘客共9人受傷

天熱流感成要命威脅！ 專家籲老人打含佐劑疫苗
自強號花蓮土石流出軌 列車困隧道影響復軌作業
2024/06/21 23:42

自強號花蓮土石流出軌 列車困隧道影響復軌作業
搶通了！台鐵宣布北迴線雙向通車 事發路段將慢行延誤最多10分鐘
2024/06/22 14:30

搶通了！台鐵宣布北迴線雙向通車 事發路段將慢行延誤最多10分鐘
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播