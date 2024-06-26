土石流淹鐵軌畫面曝光！洪孟楷批台鐵監看疏失：有19分鐘可預警

台鐵229次新自強號21日在北迴線和仁隧道南口遇土石流出軌，多人受傷。國民黨立委洪孟楷曝光監視器畫面，表示中間有將近19分鐘的時間能夠預警跟通知反應，就能避免災害發生。（取自洪孟楷臉書）

2024/06/26 12:21

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〔記者劉宛琳／台北報導〕台鐵229次新自強號21日在北迴線和仁隧道南口遇土石流出軌，造成多人受傷。國民黨立委洪孟楷曝光監視器畫面，表示中間有將19分鐘的時間是能夠預警跟通知反應，只要中間的環節確實執行，都能避免災害發生。質疑為何每次造成交通事故都是這種低級疏失，真的要不得。

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洪孟楷表示，大雨降下，土石沖刷確實難預判，但經過兩次重大鐵路事件後，鐵道沿線加設監視器就是希望能遠端即時監控，「應該專責監看值班人員卻在當下未發現也未通報，有將近20分鐘的反應時間白白浪費」。這樣疏失真的要不得，如果心態、執行不調整，再編列多少預算也無濟於事。

洪孟楷說，台鐵司機不顧骨折，奮勇拉煞車值得敬佩，但他相信如果可以選擇，駕駛員一定希望得到行控中心的通報，提早減速避免撞擊，而不是自己受傷當英雄；如果每次都需要靠有人奮勇反應，以及微小的機率來避免可能的災害，那台灣的鐵道行車安全永遠無法提升，「落實執行」比鐵道局改成鐵道公司重要何止百倍。

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