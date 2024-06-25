驚險！梨山巡迴醫療車隊挺進山區 差1米就遭落石擊中

中山附醫前往和平區梨山提供醫療支援，途中遇土石流土石崩落。（中山附醫提供）

2024/06/25 16:13

〔記者蔡淑媛／台中報導〕花蓮強震後，台灣山區落石不斷，中山醫學大學附設醫院承辦台中和平區整合性醫療服務（IDS），近日強風豪雨導致道路多處土石崩落，肝膽腸胃科陳威良醫師仍率隊前往和平區梨山進行定期巡診，親眼目睹土石崩落，差不到1米幾乎砸中他的車輛。

中山附醫自2012年起承接台中和平區整合性醫療服務（IDS），除了每日三處定點早、中、晚門診服務，也提供梨山地區24小時急性醫療照護服務及轉診後送服務、天然災害加診服務等，村里巡迴醫療，提升醫療。

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今年5月2日強風豪雨導致前往梨山道路多處土石崩落，陳威良在確認安全措施後毅然決定繼續前行，車行途中陳威良除親眼目睹土石崩落，差不到1米就會砸中他的車輛，更看到一位為閃避落石而急轉擦撞山壁的民眾，他冒著生命危險，迅速下車查看並安撫受驚的民眾。

陳威良提及當時情形表示，前往梨山道路險峻，但深知梨山地區居民在醫療有很大的需求，特別是在惡劣天氣，居民們更需要幫助，一路上驚險情形，更讓他覺得「這實在太危險了，如果山上的居民也遇到這種情況，沒有醫師支援，他們該怎麼辦！」堅定他持續上山看診的決心。

陳威良與醫療團隊歷經數小時的顛簸旅程終於抵達梨山，隨即展開診療工作，為當地居民提供肝膽腸胃疾病的檢查與治療，當地李姓居民感動說，這樣的天氣他們還能來，真的非常感謝，讓我們在困難時刻依然能夠獲得醫療照護。

中山附醫家庭醫學主任顏啟華表示，中山附醫承辦和平區整合性醫療服務，包括門急診轉診、預防保健、長照、居家醫療、慢性病管理等面向，亦提供全方位預防保健服務，更與台中市衛生局合作設置全國海拔最高的復健站，迄今，已造福高達16,000人，每年滿意度調查平均高達95%，守護偏鄉民眾的健康。

中山附醫緩和醫學科陳宜慶醫師，協助梨山居民診察。（中山附醫提供）

家醫科楊博仁醫師，赴梨山偏鄉醫療。（中山附醫提供）

中山附醫提供和平區全方位的整合性醫療服務（IDS）。（醫院提供）

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