蜂蜜減產南市仍辦評鑑 東山區農會：今年品質更好

今年花期失調、蜂蜜減產，南市蜂蜜評鑑照常舉辦，今日複評選出特等與頭等獎總計24位。（記者王涵平攝）

2024/06/25 14:24

〔記者王涵平／台南報導〕今年花期失調、蜂蜜減產，南市蜂蜜評鑑照常舉辦，今日複評選出特等與頭等獎總計24位，東山區農會總幹事余淑琴表示，評審結果認為今年的品質更好，價格則持平，值得消費者支持選購。

今年南市國產龍眼蜜評鑑結果，特等獎江家豐、田宗益、林清田、卓雪玲、陳世欽、蔡榮仁、田偉志、黃聖恩、何育昌。頭等獎李耀同、王思芸、江順良、吳永富、廖若嘉、林俊良、蔡勝貿、蔡炳煌、邱意華、田惠彤、力順天、何育忠、邱品嘉、陳啟川、林志鴻。

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南市農業局農務科長許文耀表示，今年參加評鑑蜂農30人，參與人數為全台各縣市之冠，雖然今年受到氣候變遷影響，龍眼花芽分化率和開花率偏低，導致蜂蜜產量減少，但台南龍眼蜂蜜品質掛保證。

農業局指出，台南龍眼種植面積有3691公頃，全台第一，蜜源相當充足，養蜂戶數及箱數逐年增加，自2011年養蜂戶數87戶、養蜂箱數14460箱，至2022年養蜂戶數223戶（增加156%）、蜂箱數27406箱（增加90%），2023年產量約1946公噸、年產值約4.72億。養蜂戶數、飼養箱數、產量、產值皆為全台第一，養蜂產業相當興盛。

余淑琴表示，台南龍眼花蜜品質及產量皆為全國第一，今年參賽蜂蜜共計30件，經過一般品質檢測及藥物殘留檢測，嚴格把關蜂蜜品質，雖然蜂蜜產量少，但照常舉辦評鑑，希望建立台南蜂蜜的品牌能見度，提高農民的收益。

今年花期失調、蜂蜜減產，南市蜂蜜評鑑照常舉辦，今日複評選出特等與頭等獎總計24位。（記者王涵平攝）

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