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新北地政AI智能小客服上線 國、台、英語攏ㄟ通

新北市地政局以AI技術建置「新北地政智能小客服」，即日起在官網上線試營運。（圖由地政局提供）

新北市地政局以AI技術建置「新北地政智能小客服」，即日起在官網上線試營運。（圖由地政局提供）

2024/06/25 12:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市地政局以生成式AI技術建置「新北地政智能小客服」，即日起在官網上線服務，只要點選右下角的智能客服頭像，即可打字輸入問題，或以國、台、英語進行語音提問，智能小客服可立即找到地政相關資訊，使用簡便且搜尋精準。

地政局長汪禮國表示，新興智慧科技不斷發展，AI技術運用日趨成熟，在各種線上服務需求上升的狀況下，為簡化諮詢流程，增加資訊透明度，地政局整合各項服務及民眾關心的議題約1700題，以生成式AI技術建置「新北地政智能小客服」。

汪禮國說，智能客服運用引導及互動式介面，協助使用者快速查找資料，同時提供國、台、英語的語音辨識服務，只要說出想問的問題，系統就會自動辨識轉成文字，如果使用者提出較複雜或是不明確的問句，系統也能分析語意進而提出解答，或提供相關資訊供民眾選擇，另外，可依照使用者需求，提供常用申請書表下載和一按即撥的通話服務。

地政局指出，由於地政資訊的面向多元，恐怕無法第一時間滿足全部使用者需求，因此「新北地政智能小客服」現階段以試營運的模式提供服務，並透過使用者意見回饋，持續進行系統優化，各種地政相關問題都能透過智能小客服，得到基本答案或初步理解。

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