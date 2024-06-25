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遇見裝潢蟑螂？屋主喊衰花10萬油漆找不到人善後

李先生的老舊屋宅，業者主動找上門作防水漆，稱可以「15年保固」，結果施工完畢後，屋主找不到業者。（記者洪瑞琴攝）

李先生的老舊屋宅，業者主動找上門作防水漆，稱可以「15年保固」，結果施工完畢後，屋主找不到業者。（記者洪瑞琴攝）

2024/06/25 11:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕1位李先生因為自家屋宅老舊，花了10萬元給油漆師傅包作防水漆，對方還給名片、 收據、簽署保固書，且應允「保固15年，1通電話3天內到府修護」，結果工程作完收了錢，就找不到人善後，從此人間蒸發。此事讓李先生學到教訓，不該輕易相信別人，直喊衰：「是不是遇到『裝潢蟑螂』了」？

李先生說，某位自稱姓「黃」的師傅，日前主動上門毛遂自薦說正好附近有案場快收工，可以直接轉到這裡施工，對方也有遞出名片，自稱親戚開工程行，他擔任組長接案，然後估價整個房子防水漆統包10萬元。對方宣稱要作的話就趕快決定，否則要移至外縣市下個工程。

李先生表示，因為房宅老舊有滲漏水問題，又逢雨季到了，看對方相當有誠意就答應，隔天對方帶了1位助手來施作，2天即作完，他心裡有些疑惑，但畢竟已經施工不能反悔，隔天如約交付10萬元。後來仔細看有些細節不如預期完善，打電話或在LINE留訊，對方剛開始有回覆，不是工作中正忙就是敷衍會找時間來，到最後不理不睬沒有任何回應，「一去不復返」。

事後李先生才發現，對方名片住址無此工程行，租住處也是瞎掰的，收據、保固書、身份一切「攏系假」。他揭露此事，希望大家若遇來路不明的求工要先查清楚，這種手法應該不是單一偶發，提高警覺以免受騙上當吃悶虧。

南市消費者服務中心表示，由於防水漆工程有完工，很難稱是「詐騙」，消費者要避免這類工程糾紛，最好先上官方的商工登記資料查詢工程行有無合格登記，或是上網查詢業者評價與實蹟，保留約20％工程尾款，也就是說不要以1次付清，以利瑕疵擔保責任，保障自己權益。此外，也可參考定型化契約範本，詳細載明施工項目、施工方法、材料、工期、價格、給付方式，減少糾紛發生。

李先生事後循線查名片住址，查無此工程行。（記者洪瑞琴攝）

李先生事後循線查名片住址，查無此工程行。（記者洪瑞琴攝）

開收據以取得屋主信任。（記者洪瑞琴攝）

開收據以取得屋主信任。（記者洪瑞琴攝）

業者簽保固書，結果找不到人，成了廢紙1張。（記者洪瑞琴攝）

業者簽保固書，結果找不到人，成了廢紙1張。（記者洪瑞琴攝）

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