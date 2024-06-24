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貓飼料被控引低血鉀亡 新北送驗合格但開罰標示不實

新北動保處稽查寵物食品成分標示自主檢驗報告。（新北動保處提供）

新北動保處稽查寵物食品成分標示自主檢驗報告。（新北動保處提供）

2024/06/24 23:30

〔記者董冠怡／新北報導〕有民眾日前在社群平台舉報，指稱寵物貓因食用某牌飼料造成低血鉀死亡，經查一家廠商設立於新北市，市府動物保護防疫處長楊淑方今表示，已連日稽查並將問題飼料送驗微量元素等成分含量，經農業部公告其衛生安全檢驗結果，皆符法定限量標準，但仍因廠商未完整提供問題批號產品資訊、標示不實等，違反「動物保護法」合計開罰6萬元。

楊淑方說明，廠商迄今無法提供民眾質疑的批號產品、總生產數量、各銷售通路銷售及庫存數量，涉及動保法中規避、妨礙或拒絕檢查人員檢查或抽樣檢驗，處以3萬元罰鍰；相關問題產品送至中央畜產會檢驗中心，發現水分、Omega-3及Omega-6含量與商品外包裝袋標示不符、誤差大，再依動保法裁處3萬元罰鍰，並且追蹤缺失改善情形，卻發現業者已於5月底搬離新北。

楊淑方指出，依據農業部日前召開專家學者會議內容，導致低血鉀症狀因素多重且複雜，針對此次案例的血檢報告及臨床症狀，未能歸納出單一導致低血鉀的原因，但也不排除任何可能。若家中毛寶貝食用飼料後，出現食慾下降、精神不濟、肌肉無力、多渴、多尿等低血鉀症狀，應停止使用且盡速就醫，保留完整產品包裝、購買資訊及就診資料等，以及通報動保處。

為確保寵物食安，楊淑方提到，截至5月針對乾飼料、罐頭、零食、保健品、包裝文字、有效期限、食品工廠、分裝食品等進行稽查，共計查核63件、開罰3件。

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