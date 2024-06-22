貓咪疑吃同款飼料低血鉀死亡 北市議員李明賢要求建立稽查機制

台北市議員李明賢。（資料照，記者廖振輝攝）

2024/06/22 16:30

〔記者楊心慧／台北報導〕近期網路有不少民眾購買同款貓咪飼料，貓咪吃後疑似出現低血鉀狀況，甚至有9隻貓咪死亡，北市議員李明賢表示，目前至少有100件貓咪驗出低血鉀的報告，其中70多件該數值低下，要求動保處稽查並建立食安稽查機制；不過動保處稽查後發現，該款貓咪飼料檢驗報告皆合格，尚未找出原因，將持續調查。

近期不少貓咪社團的網友分享貓咪吃飼料出現低血鉀的狀況，甚至有網友稱有三隻貓咪出現低血鉀狀況，甚至一隻已經死亡，唯一沒事的是貓咪不吃飼料；也有網友稱貓咪因吃該款飼料死亡，更為自己買了飼料感到後悔。

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李明賢表示，從四月起貓咪吃飼料吃出低血鉀問題持續延燒，受害飼主只能組成自救會，目前至少有一100件貓咪驗出低血鉀的報告，陸續已有9隻貓咪過世，貓咪的共通點都是吃了此款飼料，死亡原因都是與低血鉀所產生的併發症有關。

李明賢指出，2022年的寵物登記數已突破24萬隻，由於生育子女減少，養寵物盛行，他認為毛小孩應要有食安機制，建議動保處如衛生局，進行通路食安稽查、研擬相關配套措施。

動保處表示，已抽樣送檢相關寵物食品，不過5月24日公布該批檢驗結果，並無查獲違反動保法規、飼料檢驗報告皆合格，經專家會議，未能歸納出單一導致低血鉀症的原因，雖無法直接證實，但也不排除任何可能，將持續釐清並探討。

動保處指出，每年都會不定期派員稽查市售寵物食品，是否符合寵物食品申報與標示相關規定，並抽樣送檢確認成分，如查獲違反法規情事即依法裁處，截至今年5月底，已完成28件產品有害成分檢測，結果尚無違反規定。

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