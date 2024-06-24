國防部暑期戰鬥營高雄6場最多 中正預校科學營唯一招國中生超搶手

國防部暑期戰鬥營高雄6場最多，中正預校推出3天2夜科學營，唯一開放國中生參加超搶手，圖為去年資料照。（資料照）

2024/06/24 22:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國防部今年暑期戰鬥營以高雄陸海空軍包辦6場最多，尤其中正預校舉辦3天2夜科學體驗營，是唯一開放國中生參加，將於7月1日開放報名，外界認為超搶手。

國防部今年暑期推出18個戰鬥營，將於7月16日至8月23日登場，總計1580個名額，採網路報名方式，開放青年學子參加，體驗國軍生活，報名額滿為止。

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軍方表示，暑期營隊以高雄陸海空軍共6場最多，岡山空軍推出航空戰鬥營、航空科技體驗營，左營海軍海上生活體驗營、兩棲勇士挑戰營。

此外，陸軍八軍團主打干城勇士戰鬥營，中正預校則舉辦科學體驗營，是唯一開放國中生參加，前幾年受疫情影響停辦，去年恢復辦理獲好評，今年名額僅40人超搶手。

軍方指出，中正預校科學體驗營受歡迎，今年不同以往課程規劃，融入校園自然生態，實施戶外益智與實驗活動，包括數笛、植物大蒐密、製作投石器、自製好玩迴力鏢等課程。

軍方說，其中數笛課程帶入數學概念，用吸管做成排笛，並以小隊闖關模式，進行科學實驗與學習，藉由同學培養協調、互助，學習團隊合作的精神，達到寓教於樂目的。

國防部暑期推出18個戰鬥營。（軍方提供）

國防部暑期戰鬥營高雄6場最多，中正預校推出3天2夜科學營，唯一開放國中生參加超搶手。（記者陳文嬋攝）

國防部暑期戰鬥營高雄6場最多，中正預校推出3天2夜科學營，唯一開放國中生參加超搶手，圖為去年資料照。（資料照）

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