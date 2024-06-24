瓶子先生魔術劇團售票公演搶購一空 黃俊傑捐300張邀弱勢進場

黃俊傑號召雙融藝股份有限公司、議員許家睿議員、彭俊豪一起認捐票券做愛心，邀八德、中壢區的低收入戶家庭進場看表演，並於24日於八德區公所舉行捐贈儀式。（八德區公所提供）

2024/06/24 19:47

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕由國際冠軍魔術師「瓶子先生」黃俊傑成立的瓶子先生魔術劇團，7月6日、7日將在桃市府文化局演藝廳上演《探索侏羅紀 搶救任務》，1500張票已搶購一空，黃俊傑曾獲頒「八德之光」，他號召雙融藝股份有限公司、議員許家睿議員、彭俊豪一起認捐票券做愛心，捐贈300張票給八德、中壢區的低收入戶家庭，並於今（24）日舉行捐贈儀式。

黃俊傑於2012年參加美國魔術梅林獎獲得國際冠軍後，當時八德公所即頒發「八德之光」獎座，肯定他在魔術藝術上的卓越貢獻，黃俊傑也立志將魔術結合藝術推廣到全台，自2015年創立瓶子先生魔術劇團以來，一直致力於將魔術與戲劇融合，創造獨特的藝術表現形式，受邀至各地演出場場爆滿，2年前因疫情停止售票公演，今年重新出發，推出以多媒體動畫搭配美國好萊塢仿真4米大恐龍的魔術劇，期望帶給桃園的親子不一樣的舞台視野。

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7月6、7日的售票演出已搶購一空，黃俊傑有感於八德、中壢在地低收入戶，難有機會購票進劇場看戲，因此號召雙融藝股份有限公司、議員許家睿、彭俊豪一起認捐票券做愛心，捐贈儀式於八德區公所舉行，黃俊傑現場表演精彩魔術，與育全豐德幼兒園小朋友同樂，八德區長蔡豊展也回贈感謝狀。

黃俊傑號召雙融藝股份有限公司、議員許家睿議員、彭俊豪一起認捐票券做愛心，邀八德、中壢區的低收入戶家庭進場看表演，並於24日於八德區公所舉行捐贈儀式。（八德區公所提供）

黃俊傑號召雙融藝股份有限公司、議員許家睿議員、彭俊豪一起認捐票券做愛心，邀八德、中壢區的低收入戶家庭進場看表演，並於24日於八德區公所舉行捐贈儀式。（八德區公所提供）

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