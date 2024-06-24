體驗新北性別友善廁所 填問卷抽200元超商禮券

性別友善廁所讓親子如廁更方便。（新北市環保局提供）

2024/06/24 19:31

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市目前有32間性別友善標章廁所，為蒐集使用者意見、提供更舒適的如廁環境，新北市環保局推出「性別友善廁所問卷調查抽獎活動」，即日起至8月23日止，鼓勵民眾體驗使用新北市性別友善標章廁所，掃描QR Code填寫問卷，就有機會獲得200元超商禮券，名額共抽出50名，活動詳情可至臉書「新北i環保」粉絲專頁查詢。

環保局表示，廁所是尊重性別友善的重要空間指標，新北市2020年訂定「新北市性別友善公廁設置原則」，並設置標章制度，使用上去性別化，讓各種生理、心理性別、家庭及照顧者皆可以安心使用。

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環保局指出，性別友善標章廁所設計上去性別化，依據便器類型分區設置，所有便器均是獨立廁間，並將隔間拉高設置緊急求助鈴等，以達到性別友善、如廁隱私性及安全性的目標，不只提供非傳統性別認定者安心的如廁環境，也解決照顧者和被照顧者不同性別的如廁問題。

新北市目前有32間性別友善標章廁所（新北市性別友善廁所地圖），廁間掛有「全性別」概念的「all」標章。環保局推出抽獎活動，只要到性別友善廁所掃描QR Code完成問卷，即可參加抽獎，每組手機號碼有1次中獎機會，有機會獲得便利超商200元電子禮券。

性別友善廁所有獨立廁間與緊急求助鈴。（新北市環保局提供）

八里區性別友善廁所設計友善兒童，小孩如廁更方便。（新北市環保局提供）

新北市府性別友善廁所，導擺加高更安心。（新北市環保局提供）

體驗性別友善廁所可抽200元超商禮券。（新北市環保局提供）

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