屏縣水質保護及土壤整治有成 連3年獲全國特優

屏縣建置水質淨化場改善河川水質。（屏東縣政府環保局提供）

2024/06/24 19:03

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣針對守護河川水質及土壤環境採取積極措施，環境部近日公布最新的全國水質保護與土壤整治考核成績，屏縣連續3年獲全國特優；縣長周春米肯定環保、水利相關單位的通力合作，更感謝水環境巡守隊志工平日協助污染舉報及監測水質的護河行動。

屏東縣境內河川水體承受畜牧、事業廢水及生活污水等污染負荷，導致河川水體惡化，環保局今天（24日）表示，在有限的人力及資源的條件下，不分日夜上下齊心執行夜鷹早鳥、稽查無假期等專案稽查行動，並善用科技執法，包括閉路監視器系統、無人空拍機、追蹤劑及透地雷達等，也於可疑對象上下游布設水質連續監測儀器，掌握異常的水質波動，研判不肖業者非法排放廢水週期跟頻率，再進行稽查取締，讓水污染無所遁形。

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除了稽查外，也積極輔導畜牧業辦理廢水資源化措施，資源化通過家數及施灌量均位居全國之冠，有效降低河川污染負荷。

屏縣府環保局表示，為加速推動河川水質淨化，在沒補助的情況下仍積極籌建現地處理設施，分別於屏東市及琉球鄉建置水質淨化設施，展現縣府守護河川水質決心，獲考核委員肯定；針對轄內土壤及地下水進行預防、監控及管理，推動事業污染預防自主管理、農地與渠道底泥污染追蹤與預防，尤其2023年度完成3處污染場址整治成果斐然。

縣府也說明，近年屏縣在各項整治手段下河川水質也已見成效，環境部列管的嚴重污染關鍵測站已由4站降為1站，其中東港溪流域嚴重污染河段長度僅剩0.3公里，創歷年最低，其中關鍵測站興社大橋測站更是連續38個月皆未發生嚴重污染情形，成功脫離嚴重污染，並已於今年（2024年）解除列管，各項工作努力成果有目共睹。

環境巡守隊共同維護河川環境。（屏東縣政府環保局提供）

環保局槽車進行沼液澆灌。（屏東縣政府環保局提供）

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