桃園蓮花季6/29開幕送限量紀念品！ 打卡拍美照抽好禮

「2024桃園蓮花季」將於6月29日登場，主會場周邊蓮花已陸續綻放，花季未開始就有民眾提前賞花。（記者鄭淑婷攝）

2024/06/24 18:53

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「2024桃園蓮花季」將於6月29日至8月4日在觀音區蓮花園休閒農業區登場，主會場（觀音區新華路一段及金華路交叉口）周邊蓮花已陸續綻放，花季未開始就有民眾提前賞花，桃市府農業局預估開幕當週大約花開4到5成，花季期間每週末都有精彩活動，今年以「蓮愛－花現觀音 幸福相蓮」為主軸，打造4座愛情主題打卡裝置藝術，並結合在地農場、觀光蓮園推出各式農事體驗。

首週活動於6月29日下午4點舉辦開幕演唱會，邀請大百合、于台煙、南方二重唱、殷正洋及MVP迷霧森林樂團，在主會場熱情開唱，參加開幕活動送限量400組的蓮花季紀念品及50元農遊券，現場還準備蓮蓬茶供飲用，邀遊客攜帶環保杯共襄盛舉，體驗盛夏的音樂饗宴。

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桃園區農會為推廣在地優質西瓜，6月30日在主會場舉辦「桃園市瓜王爭霸戰&超級大南瓜評鑑品嚐頒獎活動」，現場將提供參賽西瓜供民眾品嘗，觀音西瓜遠近馳名，每年活動都吸引民眾參與。

農業局表示，為期1個多月的桃園蓮花季，週週由不同局處規劃精彩實體活動，除開幕首週活動、7月6日親子寫生嘉年華、7日瓜瓜學堂‧食農教育、JHALL樂團及親子互動演出、13日客家藝文表演、14日瓜瓜學堂‧食農教育及西瓜趣味競賽、20日戶外音樂會、21日北觀音名荷大賞、27日荷塘月色蓮花宴、28日街頭藝人表演、8月3、4日原林藝術舞集，另推出線上好康活動，只要到蓮花季拍攝美照，追蹤官方IG帳號，上傳照片至個人IG設定為公開，並於內文標記「#2024桃園蓮花季 @taoyuanlotus」，就有機會獲得摺疊收納手推車2組。

農業局表示，自行開車前往的民眾，可將車輛停放在金華路公埤旁停車場，而8月4日後各農場仍續推相關活動，6月29日至8月25日逢假日皆有免費區內接駁車，遊客可搭乘至各農場遊玩與賞花，接駁車時間為上午9點到下午5點於主會場站發車，每60分鐘1班，遊客可多加利用，詳情可至蓮花園休閒農業區臉書粉絲專頁查詢。

「2024桃園蓮花季」將於6月29日在觀音區蓮花園休閒農業區登場，花季期間每週末都有動靜態活動。（桃市府農業局提供）

「2024桃園蓮花季」將於6月29日在觀音區蓮花園休閒農業區登場，花季期間每週末都有動靜態活動。（桃市府農業局提供）

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