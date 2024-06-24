大佛也瘋狂！ 南彰化逾半鄉鎮「烤」進全台高溫榜

南彰化今天有逾半數的鄉鎮（右圖紅框）「烤」進全台熱排行榜，立委陳素月提醒正值收割期的農民要小心中暑。（記者顏宏駿攝及翻攝自中央氣象署網站）

2024/06/24 18:35

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台灣連日高溫，讓人熱到受不了！中央氣象署今（24）日發佈全台高溫排行，南彰化地區逾半鄉鎮再度「烤」進全台最熱前20名，其中北斗鎮以36.9度排名全台第8，竹塘、溪湖、二水、員林、田尾、社頭都在榜內。

全彰化縣共有26個鄉鎮市，南彰化（員林、溪湖以南）地區逾半的鄉鎮這2天「烤」進全台前20高溫，引發網路社群熱議，但網友比較好奇，為什麼連2天都是北斗奪下全縣最高溫，但緊鄰在北斗鎮旁的溪州、埤頭卻連2日都沒有上榜，網友懷疑溪州、埤頭的測站可能熱昏了。

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由於南彰化目前正值一期稻作收割期，立委陳素月特別提醒稻農，勿在持續高溫下工作，她說，稻農一年2收，大家為了拼稻穀乾度，賣個好價格，有些老農民習慣選在大太陽下收割，但這幾天彰化熱到讓人受不了，她呼籲農民最好避免在中午11點至下午3點的高溫時間工作，也記得補充水份。

今天彰化縣維持高溫、炎熱氣候，較相23日略降1度，北斗鎮36.9度仍是全縣最高溫，緊接在後的竹塘、溪湖、二水以36.7度排名全台第9、10、11名，員林、田尾、社頭都以36.6排在全台13名至17名。

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