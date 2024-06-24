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台南社大海廢志工淨灘監測 發泡塑膠充斥611個高居第一

發泡塑膠碎裂後嚴重影響環境，高居今年6月份海廢監測各類垃圾之冠。（圖由晁瑞光提供）

發泡塑膠碎裂後嚴重影響環境，高居今年6月份海廢監測各類垃圾之冠。（圖由晁瑞光提供）

2024/06/24 15:56

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大海廢社每個月定期進行海灘廢棄物監測，號召志工到台南海邊淨灘，自2005年開始至今已撿了19年。社大海廢社今天公布6月份海廢監測報告，由於正值牡蠣採收季結束，漁業用廢棄垃圾居高不下，經統計，包括保麗龍、拿普龍等發泡塑膠充斥，共撿拾了611個，高居第一，其次則為保特瓶海漂垃圾和漁業用繩子。

台南社大海廢社發起人晁瑞光表示，社大海廢社每個月固定一天前往台南市南區四鯤鯓海岸淨灘，大夥撿拾垃圾後再進行分類。本月於23日下午4點集合淨灘，總共20人參加，其中10位是台南大學小太陽服務社的志工，他們趁放暑假尚未返鄉之前，參與海廢淨灘。

晁瑞光表示，由於目前這季節，牡蠣採收剛結束，台南海灘充斥著各種漁業用海廢垃圾，其中蚵架滿佈海灘，志工根本無力處理。其他各類垃圾，以保麗龍（EPS）、「拿普龍」（EPP）等漁業用發泡塑膠最多，他在水邊沙灘走沒50公尺，一個大的黑色垃圾袋就滿了。

晁瑞光說，保麗龍（EPS）和「拿普龍」（EPP），一般民眾還是搞不清楚，現場幾乎都是EPP，但都被誤為是保麗龍。經統計，發泡塑膠共611件，碎裂後嚴重影響環境，高居各類海廢垃圾之冠；其次則是保特瓶海漂垃圾有208件，八成以上都是自中國及菲律賓的保特瓶；第三多的垃圾則是繩子共有147件，也是漁業用的海廢垃圾。

台南海灘充斥著各種漁業用海廢垃圾，其中蚵架滿佈海灘，志工根本無力處理。（圖由晁瑞光提供）

台南海灘充斥著各種漁業用海廢垃圾，其中蚵架滿佈海灘，志工根本無力處理。（圖由晁瑞光提供）

台南社大海廢社每個月固定一天前往四鯤鯓海岸淨灘，大夥撿拾垃圾後再進行分類。（圖由晁瑞光提供）

台南社大海廢社每個月固定一天前往四鯤鯓海岸淨灘，大夥撿拾垃圾後再進行分類。（圖由晁瑞光提供）

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