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南市校園跑道整建 今年上半年18校完工

崇和國小在新整建完成的跑道上給予畢業生滿滿的祝福，別具意義。（台南市政府提供）

崇和國小在新整建完成的跑道上給予畢業生滿滿的祝福，別具意義。（台南市政府提供）

2024/06/24 15:33

〔記者王姝琇／台南報導〕打造健康城市，南市府除積極向教育部爭取修繕補助經費，並同步投入市府預算改善有急迫需求之校園跑道整建。統計今年上半年，共有18所學校完工，補助經費約1億6500萬元，其中亦不乏偏遠地區學校，期盼讓在校師生及社區民眾能更安全的運動。

體育局長陳良乾表示，校園跑道修整建，除爭取市區學校補助改善外，更積極落實改善偏遠地區學校的運動場地，做好資源分配及規劃，以兼顧城鄉均衡發展；近4年南市計有183校獲補助改善，總經費已達12億餘元；今年上半年有18所學校完工，補助經費約1億6500萬元。

今年上半年跑道完工18校，範圍包含後壁區、新營區、麻豆區、西港區、善化區、玉井區、南化區、關廟區、歸仁區、永康區、安南區、安平區、北區、東區等14區的國中小學。

其中，南化區北寮國小分享，學校完成老舊操場與戶外籃球場修整建後，配合跑道落成啟用，舉辦南化區小學策略聯盟運動會，讓師生們在美侖美奂的操場上奔跑揮汗。

關廟區崇和國小及新營區新興國小，也在畢業生畢業前夕完成跑道整修，崇和國小搭配跑道落成啟用為主題，勉勵畢業生「夢想啟程，迎接人生新跑道」，在新整建的跑道上給予畢業生滿滿祝福，別具意義；新興國小則辦理全校大隊接力，從低年級到畢業生一棒接一棒，象徵薪火相傳。

北寮國小配合跑道落成啟用，舉辦南化區小學策略聯盟運動會。（台南市政府提供）

北寮國小配合跑道落成啟用，舉辦南化區小學策略聯盟運動會。（台南市政府提供）

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